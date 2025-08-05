Публичный вызов Усику: Паркер пропел "Take On Me", намекая на бой за титул

После победы над Даниэлем Дюбуа в прошлом месяце, Александр Усик снова стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Сразу после этого WBO приказала украинскому боксеру провести защиту своих поясов против Джозефа Паркера.

Однако команда новозеландца заявила, что пока не имела никакого официального контакта с представителями Усика.

В то же время появилась информация, что украинец также рассматривает вариант поединка с Джейком Полом по правилам MMA - этот бой могут организовать уже в начале 2026 года.

На фоне неопределенности Паркер решил действовать публично. Он обнародовал забавное видео, где с друзьями исполняет песню "Take On Me" группы A-ha на пляже. Такая форма обращения уже была ранее, в частности, Паркер так же призвал к бою Энтони Джошуа.

Также в сети появился ролик, на котором Джозеф изображен, как подниматься на ринг, чтобы обнять Усика - этот момент отсылает к их короткому разговору после победы украинца над Дюбуа в Лондоне.

В то же время позиция Усика остается неизвестной. Есть предположение, что боксер может провести еще только один поединок в карьере - и отдаст предпочтение финансово более выгодному варианту.

Саудовские организации "Riyadh Season" и "Sela", которые являются ключевыми спонсорами профессионального бокса, якобы не проявили интереса к потенциальному противостоянию Усик - Паркер. Это порождает опасения, что новозеландский спортсмен останется вне главных титульных боев.

Сам Паркер также обратил внимание на то, что после боя с Дюбуа Усик не спешил называть его среди главных соперников.

"Показалось, что он немного уклонялся, когда его спросили обо мне. Усик перечислил несколько имен, но я был последним. Он упомянул Фьюри, Чисору и Джошуа - и только тогда меня", - сказал новозеландец.