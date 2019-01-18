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В ПЦУ заявили, что отсутствие четкого механизма перехода общин на руку УПЦ МП

Новости » Общество    18.01.2019 - 11:27
В ПЦУ заявили, что отсутствие четкого механизма перехода общин на руку УПЦ МП
Фото: иерархи УПЦ Московского патриархата (РБК-Украина)

До принятия закона "внешние силы" мешали общинам менять подчиненность

Отсутствие четкого механизма перехода религиозных общин было на руку Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вход свободен: как Верховная рада решила вопрос перехода украинцев из одной церкви в другую".

Как пояснил и.о. пресс-секретаря Православной церкви Украины Иван Сидор, отсутствие четкого механизма переходов было на руку УПЦ МП. По его словам, до принятия закона имели место конфликты, когда "внешние силы" мешали приходам самостоятельно определяться со своим религиозным центром и менять подчиненность.

"Они (УПЦ МП, - ред.) даже принимали решения о том, что храмы и другое имущество должны принадлежать не общине, а епархиальному архиерею. Но настоящая церковная жизнь - в приходах, а не в канцеляриях архиереев, и общины сами должны решать свое будущее", - отметил Сидор.

Напомним, ранее в ПЦУ назвали сроки регистрации Киевской митрополии, после чего религиозные общины смогут юридически закреплять переход в новую церковь.

Кроме того, президент Петр Порошенко заявил, что власти не будут ускорять переход приходов в Православную церковь Украины.

 

В УПЦ МП прокомментировали закон о переходе церковных общин в ПЦУ
Новости Украины церковьУПЦ МППЦУ
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