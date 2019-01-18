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В ПЦУ назвали сроки регистрации Киевской митрополии

Новости » Общество    18.01.2019 - 11:04
В ПЦУ назвали сроки регистрации Киевской митрополии
Фото: Иван Сидор (Facebook Ивана Сидора)

Киевскую митрополию могут зарегистрировать до конца января

Регистрация Киевской митрополии новой Православной церкви Украины (ПЦУ) может завершиться до конца января. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вход свободен: как Верховная рада решила вопрос перехода украинцев из одной церкви в другую".

По словам и.о. пресс-секретаря ПЦУ Ивана Сидора, процесс регистрации Киевской митрополии закончится в ближайшее время, возможно, уже в январе. Он также отметил, что после этого можно будет юридически закреплять переход церковных общин в ПЦУ по новому закону.

"А приходы УПЦ (КП) и УАПЦ полностью перешли в ПЦУ, потому что в Объединительном соборе приняли участие все без исключения епископы этих церквей", - уточнил Сидор.

В то же время в УПЦ Московского патриархата продолжают критиковать как принятый парламентом закон, так и сам процесс перехода общин. В частности, глава юридического отдела, протоиерей Александр Бахов считает, что в ПЦУ "виртуально перешли 70 приходов".

"Возможно, эти "переходы" такие же виртуальные, как и так называемая Православная церковь Украины, и существуют только в СМИ для создания ажиотажа? Ведь эти "переходы", как и "ПЦУ", юридически не существуют. Я не видел ни одного сообщения о том, что приходы "УПЦ КП" и "УАПЦ" массово присоединяются к "Православной церкви Украины", - отметил он.

Напомним, вчера Рада приняла закон о переходе церковных общин в ПЦУ.

В УПЦ Московского патриархата назвали данный закон "ублажением одной церкви".

 

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