Вход свободен: как Верховная рада решила вопрос перехода украинцев из одной церкви в другую

Прихожане храмов на общих собраниях смогут сами решать, в какой церкви - УПЦ (МП) или ПЦУ, они хотят быть (Виталий Носач, РБК-Украина)

Верховная рада в четверг, 17 января, приняла закон, который регулирует вопросы перехода религиозных общин из одной церкви в другую. Чтобы переход состоялся, приход церкви на общем собрании должен поддержать такое решение не менее чем двумя третями голосов от кворума, который должен быть прописан в уставе каждой общины. На практике принятие этого закона может упростить переход приходов из УПЦ (МП) в новую Православную церковь Украины, которая в начале года получила автокефалию от Константинопольского патриархата. В Украинской православной церкви (МП) заявили, что этот закон приведет к легализации рейдерских захватов их храмов. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Верховная рада в четверг, 17 января, после нескольких неудачных попыток все же утвердила процедуру перехода религиозных общин (приходов) из одной церкви в другую. Окончательная редакция закона была доработана комитетом по вопросам культуры и духовности в среду вечером. Из документа следует, что теперь именно община – прихожане церкви, а не ее церковное руководство, будет выбирать, к какой конфессии она относится.

Переход из одной церкви в другую должны поддержать на общем собрании не менее чем две трети членов религиозной общины от установленного кворума, который для каждой отдельно взятой общины должен быть прописан в ее уставе. И только в таком случае приход и храм могут изменить церковную юрисдикцию и присоединиться к любой другой церкви.

Трудности перехода

Вопрос перехода общин из одной церкви в другую обострился с началом российской агрессии против Украины. Это подтолкнуло патриотически настроенных верующих и священнослужителей Украинской православной церкви (Московского патриархата), самой многочисленной по числу приходов, к разрыву канонической зависимости с Русской православной церковью.

После объединения УПЦ (Киевского патриархата) с Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ) в Православную церковь Украины и предоставления новой церкви автокефалии от Вселенского патриархата вопрос смены церковной юрисдикции стал еще более актуальным. Появление новой канонической церкви может стать важным фактором для многих прихожан УПЦ (МП).

В конце декабря депутаты приняли закон, касающийся переименования церквей с центром в стране-агрессоре. Тогда как законопроект о переходе общин депутаты отложили на январь. Как и в случае с первым документом, в законе о переходе приходов нет упоминания об Украинской православной церкви (МП), но положения обоих документов большей частью затрагивают именно ее. И теперь принятие закона о переходах религиозных общин, если не ускорит, то явно упростит присоединение приходов УПЦ (МП) к ПЦУ.

Законодательная инициатива, регулирующая процесс перехода общин, появилась в парламенте еще в 2016 году. В мае 2017 года, когда депутаты впервые планировали рассмотреть законопроект, священники и прихожане УПЦ (МП) собрались на протестный молебен против, как они уверяли, "антирелигиозного законопроекта". Тогда, чтобы избежать межконфессионального обострения, Рада отложила документ. Подобный молебен сторонников УПЦ (МП) у стен парламента состоялся и 20 декабря прошлого года, когда народные депутаты вновь попытались внести в повестку дня церковные проекты.

В УПЦ (МП) считают, что принятие закона об изменении подчиненности религиозных общин приведет к легализации "рейдерских захватов" их храмов. "Незаконность заключается в том, что лица, которые не относятся к религиозной общине, принимают решение об изменении ее подчиненности вместо самой религиозной общины. Фактически происходит рейдерский захват религиозных общин, который и пытается узаконить власть, приняв законопроект №4128", - заявил в среду глава юридического отдела УПЦ (МП), протоиерей Александр Бахов.

В ПЦУ иначе трактуют принятые парламентом решения. И.о. пресс-секретаря Иван Сидор пояснил РБК-Украина, что отсутствие четкого механизма переходов было на руку УПЦ (МП). По его словам, до принятия закона имели место конфликты, когда "внешние силы" мешали приходам самостоятельно определяться со своим религиозным центром и менять подчиненность.

"Они (УПЦ (МП), - ред.) даже принимали решения о том, что храмы и другое имущество должны принадлежать не общине, а епархиальному архиерею. Но настоящая церковная жизнь – в приходах, а не в канцеляриях архиереев, и общины сами должны решать свое будущее", - отметил священник.

В ранее действующем законе "О свободе совести и религиозных организациях" уже предусмотрено, что каждая религиозная община, имея статус юридического лица, может свободно выбирать свой центр религиозного подчинения. По словам представителя президента в ВР Ирины Луценко, примерно 70 приходов УПЦ (МП) перешли под юрисдикцию ПЦУ.

Более динамично переход приходов происходит на Западной и в Центральной Украине. В этом процессе лидирует Винницкая область. Напомним, митрополит Винницкий и Барский Симеон одним из первых епископов УПЦ (МП) присоединился к ПЦУ и был претендентом на то, чтобы возглавить новую церковь.

Пока количество переходов далеко от статистически значимых величин, учитывая, что за ПЦУ на момент ее учреждения значилось примерно 7 тысяч приходов. В новой церкви считают, что одна из причин того, что процесс идет медленно – отсутствие соответствующего законодательства.

"Если община хочет перейти из одной церкви в другую, она имеет право это сделать, – объясняет РБК-Украина автор закона 4128-Д, замглавы комитета ВР по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский (НФ). – Но каким образом она может это сделать – это не прописано, что часто вызывало недоразумения внутри общины, порой столкновения и судебные процессы".

Еленский уточнил, что в тех приходах, где священник соглашался на смену юрисдикции, переход происходил безболезненно. Но там, где священник противился, начинались конфликты. Ведь именно он как настоятель церкви распоряжается документами и печатью церкви, уточнил нардеп.

По его мнению, тот вариант, который предложили депутаты – это "легитимное вмешательство, вызванное настоятельной необходимостью разблокировать процесс перехода". Еленский добавил, что в принятой редакции закон полностью учитывает решения Европейского суда по правам человека.

Что предусмотрено законом

Из закона следует, что решение о переходе принимается на общем собрании религиозной общины, которое могут созывать ее члены. Смена церковной юрисдикции происходит путем перерегистрации или внесения изменений в устав общины. Обязательное условие полномочности собрания – наличие кворума.

"В уставе говорится, что общие сборы являются полномочными, если на них присутствуют две трети членов, или, например, 1/3 или 4/5. Это зависит от устава", – пояснил в среду журналистам Еленский.

Членство в религиозной общине, как следует из доработанного документа, основывается на принципах "свободного волеизъявления", а также на требованиях устава этой религиозной общины. Решение о членстве определяется исключительно самой общиной – она по своему усмотрению принимает новых и исключает действующих членов, следуя нормам своего устава.

"Это – прямая норма из решения Европейского суда по правам человека по делу Свято-Михайловского прихода против Украины 2007 года. Именно это решение и стало телом украинского закона", - поясняет Еленский.

В первой редакции документа, зарегистрированной в 2016 году, предполагалось, что для переподчинения прихода достаточно голосования простым большинством. А членство в общине в исходной версии текста определялась "самоидентификацией и участием в религиозной жизни общины". Однако эти формулировки вызвали немало замечаний. Поэтому накануне голосования в зале профильный комитет Рады внес ряд правок в законопроект, сгладив острые углы. В проекте закона также обозначен некий предохранитель от влияния извне и "заезжих" прихожан: решение о переходе должно быть закреплено персональными подписями всех членов общины, которые поддержали такое решение.

Если часть общины не захочет менять конфессию, предусмотрено, что она получит право создать новую общину и заключить договор о порядке пользования храмом, например, о поочередном служении в таком храме. К примеру, прихожане ПЦУ будут приходить на службу в семь утра, а прихожане УПЦ (МП) – к десяти часам.

Эксперты из Института религиозной свободы высказали ряд претензий к новому законопроекту. По их мнению, норму о том, что решение об изменении подчиненности принимается не менее чем двумя третями голосов, нельзя будет реализовать на практике в тех религиозных общинах, которые не имеют фиксированного членства. Кроме того, эксперты указывают, что в больших религиозных общинах с сотнями и тысячами членов невозможно будет на практике собрать и нотариально заверить все подписи в поддержку перехода.

Но первый замглавы профильного комитета ВР Ирина Подоляк уверена, что с реализацией закона проблем не возникнет. "Если религиозная община меняет подчиненность, то пишется новый устав, который надо регистрировать, это очевидно. Если подчиненность не меняется, то ничего перерегистрировать не надо. Сейчас есть большой запрос среди прихожан, и наша задача – дать им юридический инструментарий для перехода", - сказала Подоляк в комментарии РБК-Украина. По ее словам, задача государства – лишь прописать общие правила перехода общин, а как это будет реализовываться на практике, будет решать сама община.

"Члены конкретной религиозной общины сами знают, кто в нее входит. Будут ли они переписывать и регистрировать всех прихожан, будет это проходить в устной форме или письменно, возможно, с делегированием права подписи и т.д. – все эти детали определит сама община. Наша задача как государства – дать алгоритм, а не вмешиваться в их внутренние дела", - сказала Подоляк изданию.

В УПЦ (МП) критикуют как принятый парламентом законопроект, так и сам процесс перехода общин. "Сегодня в СМИ пошла волна, что массово – около 70-ти приходов – перешли к так называемой Православной церкви Украины, - заявил протоиерей Александр Бахов. – Где эти 70 уставов приходов, которые "перешли"? Возможно, эти "переходы" такие же виртуальные, как и так называемая Православная церковь Украины, и существуют только в СМИ для создания ажиотажа? Ведь эти "переходы", как и "ПЦУ", юридически не существуют. Я не видел ни одного сообщения о том, что приходы "УПЦ КП" и "УАПЦ" массово переходят к "Православной Церкви Украины".

И.о. пресс-секретаря ПЦУ Иван Сидор рассказал РБК-Украина, что сейчас "идет процесс регистрации Киевской митрополии", который закончится в ближайшее время, возможно, уже в январе. После этого, по его словам, процесс перехода уже можно будет юридически закреплять. "А приходы УПЦ (КП) и УАПЦ полностью перешли в ПЦУ, потому что в объединительном соборе приняли участие все без исключения епископы этих церквей", - резюмировал он.