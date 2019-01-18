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У ПЦУ заявили, що відсутність чіткого механізму переходу громад на руку УПЦ МП

Новини » Суспільство    18.01.2019 - 11:27
У ПЦУ заявили, що відсутність чіткого механізму переходу громад на руку УПЦ МП
Фото: ієрархи УПЦ Московського патріархату (РБК-Україна)

До прийняття закону "зовнішні сили" заважали громадам міняти підпорядкованість

Відсутність чіткого механізму переходу релігійних громад було на руку Українській православній церкві (УПЦ) Московського патріархату. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вхід вільний: як Верховна рада вирішила питання переходу українців з однієї церкви до іншої".

Як пояснив в. о. прес-секретаря Православної церкви України Іван Сидор, відсутність чіткого механізму переходів було на руку УПЦ МП. За його словами, до прийняття закону мали місце конфлікти, коли "зовнішні сили" заважали парафіям самостійно визначатися зі своїм релігійним центром і змінювати підпорядкованість.

"Вони (УПЦ МП - ред.) навіть приймали рішення про те, що храми та інше майно мають належати не громаді, а єпархіальному архієрею. Але справжнє церковне життя в парафіях, а не в канцеляріях архієреїв, і громади самі повинні вирішувати своє майбутнє", - зазначив Сидор.

Нагадаємо, раніше в ПЦУ назвали терміни реєстрації Київської митрополії, після чого релігійні громади зможуть юридично закріплювати перехід у нову церкву.

Крім того, президент Петро Порошенко заявив, що влада не буде прискорювати перехід парафій до Православної церкви України.

 

В УПЦ МП прокоментували закон про перехід церковних громад до ПЦУ
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