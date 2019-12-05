ПЦУ разрешила Филарету пожизненно проводит богослужение во Владимирском соборе

Фото: Патриарх Филарет (РБК-Украина)

Решение было утверждено на заседании Священного Синода 5 декабря

Священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) разрешил главе бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарету пожизненно проводить службы во Владимирском соборе в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПЦУ.

Как сообщается, в четверг, 5 декабря, состоялось заседание Священного Синода, в ходе которого было принято ряд решений.

"Синод принял следующие решения: учитывая прошлые особые заслуги в развитии Церкви и с целью обеспечения достойного положения почетного патриарха Филарета после завершения процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская патриархия Украинской Православной церкви Киевского Патриархата" и учитывая позицию почетного патриарха Филарета - образовать религиозную организацию в составе Православной церкви Украины в форме миссии", - говорится в заявлении.

Кроме того, руководителю бывшей УПЦ Киевского партиархата предоставили право пожизненно проживать и использовать для своей деятельности комплекс зданий на улице Пушкинская, 36 в Киеве.

"Почетный Патриарх Филарет имеет пожизненное право на совершения богослужений во Владимирском соборе города Киева. Пожизненное материальное содержание Почетного Патриарха Филарета и финансирование религиозной организации в форме миссии осуществляется за счет отчислений от Владимирского собора города Киева и добровольных пожертвований", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре этого года патриархат Александрийский и всей Африки официально признал Православную церковь Украины.

Кроме того, в октябре Элладская православная церковь официально начала евхаристическое общение с Православной церковью Украины. А Русская православная церковь заявила о разрыве отношений с Греческой церковью.