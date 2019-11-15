Верующие ПЦУ уже составляют относительное большинство среди православных Украины

Фото: молебен на Владимирской горке (РБК-Украина)

Каждый пятый православный относит себя к ПЦУ, еще 12% - к УПЦ КП

В октябре 2019 года к Православной церкви Украины (ПЦУ) отнесли себя 13% граждан страны или 20% среди православных. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, к УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) принадлежат 8% среди всех граждан и 12% среди православных; к УПЦ Московского патриархата (УПЦ МП) - 11% и 16%, соответственно.

В то же время среди граждан, которые идентифицируют себя с православием, ощутимо выросло число "просто православных" - с 35% в 2018 году до 47% в 2019 году.

razumkov.org.ua

По данным опросов Центра Разумкова, в течение 2000-2013 годов отмечалась устойчивая тенденция постепенного роста доли верующих УПЦ-КП среди граждан, которые идентифицировали себя с православием - если в 2000 году они составляли 18%, то в 2013 году - 26% православных верующих. Доля верных УПЦ (МП) заметно выросла между 2000-м и 2010 годами (с 14 до 35%), однако в дальнейшем наблюдалось ее снижение (до 28% в 2013 году).

После 2013 года тенденция оттока верующих из УПЦ и увеличение числа верующих УПЦ-КП ускорились, и в 2018 году численность верующих этих церквей составляла, соответственно, 19% и 43% из числа граждан, которые относили себя к православным, 12% и 29%, соответственно, среди всех опрошенных.

В декабре 2018 года УПЦ-КП и УАПЦ объединились в Православную церковь Украины, которая в январе 2019 году получила от вселенского патриархата томос об автокефалии. Однако, уже в мае почетный патриарх ПЦУ Филарет отозвал свою подпись под решением о создании ПЦУ и провозгласил восстановление Киевского патриархата, которое поддержали отдельные епископы и группы верующих УПЦ-КП.

Центр Разумкова провел опрос с 4 по 9 октября 2019 года среди 2015 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в ноябре 2019 года патриархат Александрийский и всей Африки официально признал Православную церковь Украины.

В октябре Элладская православная церковь официально начала евхаристическое общение с Православной церковью Украины. А Русская православная церковь заявила о разрыве отношений с Греческой церковью.