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ПЦУ дозволила Філарету пожиттєво проводить богослужіння у Володимирському соборі

Новини » Суспільство     05.12.2019 - 19:13
ПЦУ дозволила Філарету пожиттєво проводить богослужіння у Володимирському соборі
Фото: Патріарх Філарет (РБК-Україна)

Рішення було затверджено на засіданні Священного Синоду 5 грудня

Священний Синод Православної церкви України (ПЦУ) дозволив чолі колишньої Української православної церкви Київського патріархату Філарета пожиттєво проводити служби у Володимирському соборі в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПЦУ.

Як повідомляється, у четвер, 5 грудня, відбулося засідання Священного Синоду, в ході якого було прийнято ряд рішень.

"Синод прийняв наступні рішення: враховуючи минулі особливі заслуги в розвитку Церкви та з метою забезпечення гідного становища почесного патріарха Філарета після завершення процедури ліквідації релігійної організації "Київська патріархія Української Православної церкви Київського Патріархату" та враховуючи позицію почесного патріарха Філарета - утворити релігійну організацію в складі Православної церкви України у формі місії", - йдеться в заяві

Крім того, керівнику колишньої УПЦ Київського партіархату надали право довічно проживати і використовувати для своєї діяльності комплекс будівель на вулиці Пушкінська, 36 у Києві.

"Почесний Патріарх Філарет має довічне право на здійснення богослужінь у Володимирському соборі міста Києва. Довічне матеріальне утримання Почесного Патріарха Філарета і фінансування релігійної організації у формі місії здійснюється за рахунок відрахувань від Володимирського собору міста Києва та добровільних пожертв", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в листопаді цього року патріархат Олександрійський і всієї Африки офіційно визнав Православну церкву України.

Крім того, в жовтні Елладська православна церква офіційно почала євхаристійне спілкування з Православною церквою України. А Російська православна церква заявила про розрив відносин з Грецькою церквою.

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