ПЦУ против полной легализации марихуаны. Но поддерживает ее в медицине

Зоря подчеркнул, что употребление каннабиса в рекреационных целях не может быть воспринято церковью.

"Сначала рекреационный каннабис, потом легализация наркотиков, что потом? Это наркотик. Потому отношение (у церкви, - ред.) как и к любым наркотическим препаратам", - отметил Зоря.

По его мнению, не может быть рекреации при помощи наркотических препаратов.

"Я понимаю, что есть люди, которые употребляют и кокаин, и амфетамины, и другие наркотические препараты употребляют и от этого получают удовольствие. Но наукой давным-давно доказано, что это вещи, которые глубоко вредны для здоровья и разрушают человека, как физически, так и психически. Потому какая может быть рекреация?", - добавил иерарх.

Что касается медицинского каннабиса, то для него Зоря не видит никакой преграды, поскольку даже тяжелые наркотики используются в медицине.

"У нас опиаты используются в медицинских целях? Так в чем тогда вопрос в использовании препаратов на основе каннабиса в медицинских целях, если это будет с теми же условиями, которые есть при использовании опиатов", - отметил Зоря.

Он подчеркнул, что церковь не против использования медицинского каннабиса для тех, кто проходил химиотерапию, находится на паллиативной помощи или неизлечимо болен и испытывает боли.