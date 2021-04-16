UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ПЦУ против полной легализации марихуаны. Но поддерживает ее в медицине

Автор: Владислав Красинский

Православная церковь Украины (ПЦУ) выступает против легализации марихуаны для употребления в рекреационных целях. Но в медицинских целях применение каннабиса не должно вызывать вопросы.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер ПЦУ Евстратий Зоря.

Зоря подчеркнул, что употребление каннабиса в рекреационных целях не может быть воспринято церковью.

"Сначала рекреационный каннабис, потом легализация наркотиков, что потом? Это наркотик. Потому отношение (у церкви, - ред.) как и к любым наркотическим препаратам", - отметил Зоря.

По его мнению, не может быть рекреации при помощи наркотических препаратов.

"Я понимаю, что есть люди, которые употребляют и кокаин, и амфетамины, и другие наркотические препараты употребляют и от этого получают удовольствие. Но наукой давным-давно доказано, что это вещи, которые глубоко вредны для здоровья и разрушают человека, как физически, так и психически. Потому какая может быть рекреация?", - добавил иерарх.

Что касается медицинского каннабиса, то для него Зоря не видит никакой преграды, поскольку даже тяжелые наркотики используются в медицине.

"У нас опиаты используются в медицинских целях? Так в чем тогда вопрос в использовании препаратов на основе каннабиса в медицинских целях, если это будет с теми же условиями, которые есть при использовании опиатов", - отметил Зоря.

Он подчеркнул, что церковь не против использования медицинского каннабиса для тех, кто проходил химиотерапию, находится на паллиативной помощи или неизлечимо болен и испытывает боли.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса. Речь идет об обороте психотропных веществ Дронабинол, Набилон и Набиксимолс.

О ситуации с медицинской марихуаной читайте в материале РБК-Украина "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины наркотикилегализацияПЦУ
Читайте также
В МВД рассказали о своей позиции насчет легализации каннабиса
Прогноз погоды