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ПЦУ проти повної легалізації марихуани. Але підтримує її в медицині

Автор: Владислав Красінський

Православна церква України (ПЦУ) виступає проти легалізації марихуани для вживання в рекреаційних цілях. Але в медичних цілях застосування канабісу не має викликати питань.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер ПЦУ Євстратій Зоря.

Зоря підкреслив, що вживання канабісу в рекреаційних цілях не може бути сприйнято церквою.

"Спочатку рекреаційний канабіс, потім легалізація наркотиків, що потім? Це наркотик. Тому відношення (у церкві, - ред.) як і до будь-яких наркотичних препаратів", - зазначив Зоря.

На його думку, не може бути рекреації за допомогою наркотичних препаратів.

"Я розумію, що є люди, які вживають і кокаїн, і амфетаміни, і інші наркотичні препарати вживають і від цього отримують задоволення. Але наукою давно доведено, що це речі, які глибоко шкідливі для здоров'я і руйнують людину як фізично, так і психічно. Тому яка може бути рекреація?", - додав єрарх.

Що стосується медичного канабісу, то для нього Зоря не бачить жодної перешкоди, оскільки навіть важкі наркотики використовуються в медицині.

"У нас опіати використовуються в медичних цілях? Так в чому тоді питання у використанні препаратів на основі канабісу в медичних цілях, якщо це буде з тими ж умовами, які є при використанні опіатів", - зазначив Зоря.

Він підкреслив, що церква не проти використання медичного канабісу для тих, хто проходив хіміотерапію, знаходиться на паліативній допомозі або невиліковно хворий і відчуває болі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні легалізували деякі препарати на основі канабісу. Йдеться про обіг психотропних речовин Дронабинол, Набилон і Набиксимолс.

Про ситуацію з медичною марихуаною читайте в матеріалі РБК-Україна "Легалайз або лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу".

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Новини України наркотикилегализацияПЦУ
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