В Нью-Йорке одобрили легализацию марихуаны

Обе палаты законодательного собрания штата Нью-Йорк проголосовали за законопроект, легализующий употребление марихуаны в рекреационных целях. Законопроект снимет судимость с тысяч жителей штата, осужденных по обвинениям, связанным с употреблением каннабиса.

Губернатор штата Эндрю Куомо уже пообещал подписать законопроект. Таким образом, Нью-Йорк станет 15-м штатом США, где будет разрешено употребление марихуаны в целях, не связанных с медицинскими показаниями.

В июле 2019 года в Нью-Йорке декриминализовали употребление марихуаны, после чего хранение небольшого количества каннабиса перестало считаться уголовным преступлением. В ноябре прошлого года сообщалось, что за легализацию марихуаны выступают более чем две трети жителей США.