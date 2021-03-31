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В Нью-Йорке одобрили легализацию марихуаны

Новина українською → Нью-Йорк, Среда 31 марта 2021 10:56
В Нью-Йорке одобрили легализацию марихуаны Фото: в Нью-Йорке легализовали употребление марихуаны (freepik)
Автор: Анастасия Рокитна

Обе палаты законодательного собрания штата Нью-Йорк проголосовали за законопроект, легализующий употребление марихуаны в рекреационных целях. Законопроект снимет судимость с тысяч жителей штата, осужденных по обвинениям, связанным с употреблением каннабиса.

Об этом сообщает издание Axios.

Губернатор штата Эндрю Куомо уже пообещал подписать законопроект. Таким образом, Нью-Йорк станет 15-м штатом США, где будет разрешено употребление марихуаны в целях, не связанных с медицинскими показаниями.

В июле 2019 года в Нью-Йорке декриминализовали употребление марихуаны, после чего хранение небольшого количества каннабиса перестало считаться уголовным преступлением. В ноябре прошлого года сообщалось, что за легализацию марихуаны выступают более чем две трети жителей США.

Напомним, нижняя палата парламента Мексики приняла закон, которым легализировала марихуану.

Кроме того, в американском штате Вирджиния приняли закон, который легализует употребление марихуаны взрослыми.

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