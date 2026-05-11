ПЦУ позбавила сану послідовників Філарета, які проголосили власного "патріарха"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на архієрея ПЦУ Євстратія Зорю у Facebook .

УПЦ КП не існує з 2018 року

У секретаріаті Синоду наголосили, що згідно з рішеннями Помісного Собору УПЦ КП та Об'єднавчого Собору від 15 грудня 2018 року, Київський патріархат повністю увійшов до складу ПЦУ і припинив існування як окрема юрисдикція.

Усі назви, включно з "УПЦ Київський Патріархат" та "Київська Патріархія", офіційно закріплені за Київською Митрополією ПЦУ як єдиним правонаступником. Використання цих найменувань іншими особами є порушенням закону.

Покарання для "самозванців" і російський слід

У ПЦУ зазначили, що після смерті почесного патріарха Філарета "нечисленна маргінальна група" спробувала створити розкол, у чому вбачаються "російські інтереси та впливи". Більшість учасників цієї групи перебувають за межами України.

За канонічні злочини Синод ухвалив рішення позбавити сану таких осіб:

ченця Никодима Кобзаря (іменує себе "патріархом");

Михайла Ковалюка та Никона Граблюка (називають себе "митрополитами").

У ПЦУ наголосили, що ці особи ніколи не були єпископами, а тепер втратили і сан священика, який мали раніше. ПЦУ також попередила інших священнослужителів, що за підтримку цієї групи до них можуть бути застосовані аналогічні санкції.