ПЦУ лишила сана последователей Филарета, которые провозгласили собственного "патриарха"

17:11 11.05.2026 Пн
Что известно о раскольниках и в чем причина жесткого решения ПЦУ?
aimg Иван Носальский
ПЦУ лишила сана последователей Филарета, которые провозгласили собственного "патриарха" Фото: Синод ПЦУ провел заседание (facebook.com/yevstr)
Священный Синод Православной Церкви Украины (ПЦУ) лишил сана священников последователей почетного патриарха Филарета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на архиерея ПЦУ Евстратия Зорю в Facebook.

УПЦ КП не существует с 2018 года

В секретариате Синода подчеркнули, что согласно решениям Поместного Собора УПЦ КП и Объединительного Собора от 15 декабря 2018 года, Киевский патриархат полностью вошел в состав ПЦУ и прекратил существование как отдельная юрисдикция.

Все названия, включая "УПЦ Киевский Патриархат" и "Киевская Патриархия", официально закреплены за Киевской Митрополией ПЦУ как единственным правопреемником. Использование этих наименований другими лицами является нарушением закона.

Наказание для "самозванцев" и российский след

В ПЦУ отметили, что после смерти почетного патриарха Филарета "немногочисленная маргинальная группа" попыталась создать раскол, в чем просматриваются "российские интересы и влияния". Большинство участников этой группы находятся за пределами Украины.

За канонические преступления Синод принял решение лишить сана следующих лиц:

  • монаха Никодима Кобзаря (именует себя "патриархом");
  • Михаила Ковалюка и Никона Граблюка (называют себя "митрополитами").

В ПЦУ подчеркнули, что эти лица никогда не были епископами, а теперь утратили и сан священника, который имели ранее. ПЦУ также предупредила других священнослужителей, что за поддержку этой группы к ним могут быть применены аналогичные санкции.

Напомним, после смерти почетного патриарха Филарета 20 марта 2026 г. в среде его окружения произошел новый раскол. На следующий день группа иерархов бывшей УПЦ КП через "онлайн-собор" провозгласила новым "патриархом" епископа Сумского и Ахтырского Никодима (Кобзаря).

Этот шаг нарушил собственный устав структуры Филарета, поскольку избрание состоялось без надлежащих процедур и участия делегатов от общин.

