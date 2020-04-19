ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ПЦУ получила благодатный огонь: из-за карантина раздачи не будет

Новости » Общество     19.04.2020 - 19:06
ПЦУ получила благодатный огонь: из-за карантина раздачи не будет
Фото: ПЦУ получила благодатный огонь (pomisna.info)

Благодатный огонь разместили в Михайловском соборе

Православная церковь все же получила благодатный огонь на Пасху. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

По данным церкви, благодатный огонь был доставлен в Украину при содействии украинской авиакомпании МАУ и посольства Украины в Израиле. Благодатный огонь разместили в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре.

Отмечается, что в связи с карантинными ограничениями, введенными из-за вспышки коронавируса, раздача благодатного огня верующим ПЦУ не будет проводиться.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня утром в Украину прибыл специальный борт авиакомпании МАУ, который доставил в Киев амфору с благодатным огнем из Тель-Авива. Ожидалось, что благодатный огонь будет передан представителям ПЦУ.

Добавим, до этого настоятель ПЦУ митрополит Епифаний говорил, что церковь может не получить благодатный огонь из Иерусалима на Пасху. Епифаний объяснял, что получение благодатного огня осложняют жесткие карантинные ограничения, введенные Израилем.

Кроме того, вчера благодатный огонь привезла в Киев делегация УПЦ МП. Раздача благодатного огня верующим проводилась в Свято-Воскресенском храме в Киеве, несмотря на карантинные ограничения.

В Донецкой области полиция открыла дело из-за собрания более 300 человек в церкви В аннексированный Крым доставили благодатный огонь
Новости Украины ПасхаПЦУ
News
On Top