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ПЦУ отримала благодатний вогонь: через карантин роздачі не буде

Новини » Суспільство     19.04.2020 - 19:06
ПЦУ отримала благодатний вогонь: через карантин роздачі не буде
Фото: ПЦУ отримала благодатний вогонь (pomisna.info)

Благодатний вогонь розмістили в Михайлівському соборі

Православна церква України все ж отримала благодатний вогонь на Великдень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПЦУ.

За даними церкви, благодатний вогонь був доставлений в Україну за сприяння української авіакомпанії МАУ та посольства України в Ізраїлі. Благодатний вогонь розмістили у Києво-Видубицькому Михайлівському монастирі.

Зазначається, що у зв'язку з карантинними обмеженням, введеними через спалах коронавірусу, роздача благодатного вогню вірянам ПЦУ не буде проводитися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні вранці в Україну прибув спеціальний борт авіакомпанії МАУ, який доставив в Київ амфору із благодатним вогнем з Тель-Авіва. Очікувалося, що благодатний вогонь буде передано представникам ПЦУ.

Додамо, до цього настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній говорив, що церква може не отримати благодатний вогонь з Єрусалима на Великдень. Епіфаній пояснював, що отримання благодатного вогню ускладнюють жорсткі карантинні обмеження, які були введені Ізраїлем.

Крім того, вчора благодатний вогонь привезла в Київ делегація УПЦ МП. Роздача благодатного вогню вірянам проводилася у Свято-Воскресенському храмі в Києві, попри карантинні обмеження.

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