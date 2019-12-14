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ПЦУ назвала умови переносу дати святкування Різдва

Новини » Політика     14.12.2019 - 13:42
ПЦУ назвала умови переносу дати святкування Різдва
Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Епіфаній заявив, що на Заході України не підтримують цю ідею

Православна церква України (ПЦУ) перенесе дату святкування Різдва і проведе реформу церковного календаря, коли більшість українців буде до цього готовою. Про це на брифінгу за підсумками Собору ПЦУ заявив предстоятель Епіфаній, передає кореспондент РБК-Україна.

Предстоятель ПЦУ зазначив, що церква не проти перенесення дати святкування Різдва Христового.

"Але зараз ми бачимо, що не всі підтримують цю ідею. Особливо це стосується Західного регіону. Тому ми будемо й далі вести просвітницьку роботу і коли побачимо, що абсолютна більшість православних християн готові до зміни календаря, ми проведемо календарну реформу", - підкреслив Епіфаній.

За його словами, ПЦУ не може ставити таке питання на порядок денний, поки "стає на ноги". При цьому він додав, що в східних регіонах немає особливих протистоянь з приводу реформи церковного календаря.

Нагадаємо, раніше Епіфаній заявив, що Російська православна церква (РПЦ) останньою визнає автокефалію ПЦУ.

Крім того, сьогодні стало відомо про остаточну ліквідацію УПЦ Київського патріархату.

ПЦУ проводить Собор до річниці створення нової церкви
Новини України ЄпіфанійПЦУРіздво
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