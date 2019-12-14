ПЦУ назвала умови переносу дати святкування Різдва

Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Епіфаній заявив, що на Заході України не підтримують цю ідею

Православна церква України (ПЦУ) перенесе дату святкування Різдва і проведе реформу церковного календаря, коли більшість українців буде до цього готовою. Про це на брифінгу за підсумками Собору ПЦУ заявив предстоятель Епіфаній, передає кореспондент РБК-Україна.

Предстоятель ПЦУ зазначив, що церква не проти перенесення дати святкування Різдва Христового.

"Але зараз ми бачимо, що не всі підтримують цю ідею. Особливо це стосується Західного регіону. Тому ми будемо й далі вести просвітницьку роботу і коли побачимо, що абсолютна більшість православних християн готові до зміни календаря, ми проведемо календарну реформу", - підкреслив Епіфаній.

За його словами, ПЦУ не може ставити таке питання на порядок денний, поки "стає на ноги". При цьому він додав, що в східних регіонах немає особливих протистоянь з приводу реформи церковного календаря.

Нагадаємо, раніше Епіфаній заявив, що Російська православна церква (РПЦ) останньою визнає автокефалію ПЦУ.

Крім того, сьогодні стало відомо про остаточну ліквідацію УПЦ Київського патріархату.