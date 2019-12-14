Епифаний: РПЦ последней признает автокефалию ПЦУ

Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Епифаний считает, что РПЦ будет вынуждена признать Украинскую церковь

Русская православная церковь (РПЦ) последней признает автокефалию Православной церкви Украины. Об этом на брифинге по итогам Собора ПЦУ заявил предстоятель Епифаний, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, РПЦ в будущем будет вынуждена признать автокефалию Украинской церкви.

"Но она будет последней среди других поместных православных церквей. Поэтому мы сейчас ждем от остальных поместных православных церквей - Румынской, Болгарской, Грузинской и других. А РПЦ будет вынуждена признать нашу субъектность… Когда все остальные признают, РПЦ должна будет считаться с их мнением", - подчеркнул Епифаний.

Он также отметил, что на сегодняшнем Соборе иерархи поблагодарили церкви, которые признали автокефальный статус ПЦУ.

"Сейчас мы ожидаем, что в следующем календарном году мы получим признание со стороны нескольких поместных православных церквей", - отметил Епифаний, но не назвал, какие именно, чтобы "не облегчать работу братьям, которые настойчиво противостоят этому".

Напомним, ранее сообщалось, что Епифаний объявил о юридической ликвидации УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Отметим, на сегодня ПЦУ помимо Константинополя официально признали Элладская и Александрийская церкви.