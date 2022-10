"Пташка" літатиме за нашими правилами. Маску нагадали про закони ЄС

Коментуючи повідомлення Ілона Маска: "Пташка" вільна", комісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон написав: "В Європі "птах" буде літати за нашими правилами".

Зазначається, що в ЄС занепокоєні тим, що придбання соціальної мережі "абсолютистом свободи слова" Маском може призвести до того, що Twitter стане платформою для розпалювання ненависті.

Також відповідаючи на твіт Маска Бретон нагадав мільярдеру про Закон про цифрові послуги, який направлений на боротьбу з незаконним контентом та посилення регулювання соціальних мереж загалом.

@elonmusk



In Europe, the bird will fly by our rules.#DSA https://t.co/95W3qzYsal