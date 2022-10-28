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"Пташка" літатиме за нашими правилами. Маску нагадали про закони ЄС

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П'ятниця 28 жовтня 2022 16:39
"Пташка" літатиме за нашими правилами. Маску нагадали про закони ЄС Фото: Ілон Маск, засновник SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Європейському союзі занепокоєні тим, аби Twitter не став платформою для розпалювання ненависті. Мільярдеру Ілону Маску нагадали про закони щодо регулювання соціальних мереж.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Коментуючи повідомлення Ілона Маска: "Пташка" вільна", комісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон написав: "В Європі "птах" буде літати за нашими правилами".

Зазначається, що в ЄС занепокоєні тим, що придбання соціальної мережі "абсолютистом свободи слова" Маском може призвести до того, що Twitter стане платформою для розпалювання ненависті.

Також відповідаючи на твіт Маска Бретон нагадав мільярдеру про Закон про цифрові послуги, який направлений на боротьбу з незаконним контентом та посилення регулювання соціальних мереж загалом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Маск нещодавно натякнув на придбання компанії Twitter, яка володіє однойменною соціальною мережею.

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