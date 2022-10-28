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"Птичка" будет летать по нашим правилам. Маску напомнили о законах ЕС

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Пятница 28 октября 2022 16:39
"Птичка" будет летать по нашим правилам. Маску напомнили о законах ЕС Фото: Илон Маск, основатель SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Европейском союзе обеспокоены тем, чтобы Twitter не стал платформой для разжигания ненависти. Миллиардеру Илону Маску напомнили о законах по регулированию социальных сетей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Комментируя сообщение Илона Маска: "Птичка" свободна", комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон написал: "В Европе "птичка" будет летать по нашим правилам".

Отмечается, что в ЕС обеспокоены тем, что приобретение социальной сети "абсолютистом свободы слова" Маском может привести к тому, что Twitter станет платформой для разжигания ненависти.

Также отвечая на твит Маска, Бретон напомнил миллиардеру о Законе о цифровых услугах, который направлен на борьбу с незаконным контентом и усиление регулирования социальных сетей в целом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Маск недавно намекнул на приобретение компании Twitter, владеющую одноименной социальной сетью.

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