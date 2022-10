"Птичка" будет летать по нашим правилам. Маску напомнили о законах ЕС

Комментируя сообщение Илона Маска: "Птичка" свободна", комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон написал: "В Европе "птичка" будет летать по нашим правилам".

Отмечается, что в ЕС обеспокоены тем, что приобретение социальной сети "абсолютистом свободы слова" Маском может привести к тому, что Twitter станет платформой для разжигания ненависти.

Также отвечая на твит Маска, Бретон напомнил миллиардеру о Законе о цифровых услугах, который направлен на борьбу с незаконным контентом и усиление регулирования социальных сетей в целом.

@elonmusk



В Европе, в bird will fly by our rules. #DSA https://t.co/95W3qzYsal