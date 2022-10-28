"Птичка" будет летать по нашим правилам. Маску напомнили о законах ЕС
В Европейском союзе обеспокоены тем, чтобы Twitter не стал платформой для разжигания ненависти. Миллиардеру Илону Маску напомнили о законах по регулированию социальных сетей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Комментируя сообщение Илона Маска: "Птичка" свободна", комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон написал: "В Европе "птичка" будет летать по нашим правилам".
Отмечается, что в ЕС обеспокоены тем, что приобретение социальной сети "абсолютистом свободы слова" Маском может привести к тому, что Twitter станет платформой для разжигания ненависти.
Также отвечая на твит Маска, Бретон напомнил миллиардеру о Законе о цифровых услугах, который направлен на борьбу с незаконным контентом и усиление регулирования социальных сетей в целом.
@elonmusk— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 28, 2022
В Европе, в bird will fly by our rules. #DSA https://t.co/95W3qzYsal
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Маск недавно намекнул на приобретение компании Twitter, владеющую одноименной социальной сетью.
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