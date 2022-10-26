Ілон Маск натякнув, що все ж таки купив Twitter
Американський мільярдер Ілон Маск натякнув, що все ж таки придбав компанію Twitter, яка володіє однойменною соціальною мережею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку мільярдера.
На своїй сторінці Маск поділився відео, на якому він заходить до штаб-квартири компанії.
Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022
Крім того, американський мільярдер вже змінив підпис у соцмережі на "Шеф Twit", скоріш за все, натякаючи на те, що скандальна угода про купівлю компанії була завершена.
Зазначимо, за даними агентства Bloomberg, під час відеоконференції з кредиторами напередодні Маск повідомив, що має намір викласти за соцмережу 44 млн доларів. Повідомляється, що банки, які покривають 13 млрд доларів загальної суми, завершили складання остаточної кредитної угоди.
Наразі триває процедура підписання документів, після чого ці кошти будуть надіслані Маску. За попередньою інформацією, ця сума з'явиться на депозитному рахунку вже в четвер, 27 жовтня.
Компанія Twitter ще 25 квітня цього року оголосила про укладання угоди з одним з найбагатших людей світу. У спільній заяві з командою Twitter Маск заявив, що збирається зробити сервіс кращим, ніж будь-коли, додавши нові функції. Так він обіцяв зробити алгоритми відкритими для громадськості, щоб підвищити довіру до соцмережі.
"Свобода слова - основа демократії, що діє, а Twitter - це цифровий простір для обговорення фундаментальних для майбутнього питань", - зауважив мільярдер.
У липні цьогоріч Ілон Маск заявив, що призупиняє угоду з купівлі соцмережі, тому він мав з'явитися до суду, запланованого на 17-21 жовтня. Однак напередодні засідання мільярдер повідомив, що таки готовий завершити угоду.
Правління Twitter спробувало запобігти цій угоді, але зрештою припинило опір. Голова ради директорів компанії Брет Тейлор заявив, що після ретельного та всебічного аналізу керівництво компанії дійшло висновку, що придбання її Маском буде найкращим шляхом розвитку для акціонерів Twitter.
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