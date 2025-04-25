Пташиний терор у місті? Чому ворони нападають на людей і що з цим робити

Сірі ворони - одні з найрозумніших птахів. Однак у певний період року їх поведінка може змінюватись, ставати більш агресивною та завершуватись нападом на людей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського товариства охорони птахів.
Ворони сірі (Corvus corone) - надзвичайно розумні птахи. Вони особливі тим, що здатні до складної поведінки:
В цілому ворони звичні до людського оточення (мають надзвичайно низький поріг сприйняття людини як загрози) та часто гніздяться:
Проте у теплу пору року мешканці міст, зокрема й Києва, можуть зіткнутися з неочікуваним і дещо тривожним явищем - агресивною поведінкою ворон.
Суттєво змінитися - бути більш агресивною - їх поведінка може у період вигодовування пташенят, особливо у червні.
У рідкісних випадках ворона може виявляти агресію вже у квітні - під час насиджування кладки.
Ворони, як і будь-які дикі тварини, реагують на втручання в особистий простір своєї родини. Тобто вони не "просто агресивні", а захищають своїх малюків.
Оскільки пташенята часто опиняються на землі, ворони сприймають перехожих як потенційну загрозу.
"Період активного гніздування - це час, коли ворони особливо пильно стежать за своїм оточенням. Пташенята, що вилетіли з гнізда, ще не вміють добре літати й часто перебувають на землі чи низько на деревах", - розповіли у товаристві охорони птахів.
Отже, у цей час дорослі птахи можуть сприймати будь-яку людину, яка проходить повз, як потенційну загрозу для свого виводка.
Особливо "гостро" реагують на людей самці ворон - саме вони найчастіше здійснюють нальоти, намагаючись відігнати людину від гніздової території.
Напад ворони виглядає зазвичай як:
Згідно з інформацією Українського товариства охорони птахів, "жертвами" ворон найчастіше стають жінки або діти, оскільки вони:
За словами експертів, ворон сірих складно "переселити" - якщо вони обрали територію для гніздування, то триматимуться її до кінця сезону.
"Втім конфлікту легко уникнути, якщо не провокувати птахів і просто змінити маршрут своїх прогулянок", - пояснили в організації.
Уточнюється, що зазвичай агресивна поведінка ворон:
Для того, щоб уникнути конфліктних ситуацій та запобігти нападу ворон, українцям радять дотримуватись низки простих дій:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Павлограді Дніпропетровської області містяни скаржились на нашестя агресивних ворон.
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