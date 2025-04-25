Птичий террор в городе? Почему вороны нападают на людей и что с этим делать

Серые вороны - одни из самых умных птиц. Однако в определенный период года их поведение может меняться, становиться более агрессивным и завершаться нападением на людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского общества охраны птиц.
Вороны серые (Corvus corone) - чрезвычайно умные птицы. Они особенны тем, что способны к сложному поведению:
В целом вороны привычны к человеческому окружению (имеют чрезвычайно низкий порог восприятия человека как угрозы) и часто гнездятся:
Однако в теплое время года жители городов, в том числе и Киева, могут столкнуться с неожиданным и несколько тревожным явлением - агрессивным поведением ворон.
Существенно измениться - быть более агрессивным - их поведение может в период выкармливания птенцов, особенно в июне.
В редких случаях ворона может проявлять агрессию уже в апреле - во время насиживания кладки.
Вороны, как и любые дикие животные, реагируют на вмешательство в личное пространство своей семьи. То есть они не "просто агрессивны", а защищают своих малышей.
Поскольку птенцы часто оказываются на земле, вороны воспринимают прохожих как потенциальную угрозу.
"Период активного гнездования - это время, когда вороны особенно пристально следят за своим окружением. Птенцы, вылетевшие из гнезда, еще не умеют хорошо летать и часто находятся на земле или низко на деревьях", - рассказали в обществе охраны птиц.
Следовательно, в это время взрослые птицы могут воспринимать любого человека, который проходит мимо, как потенциальную угрозу для своего выводка.
Особенно "остро" реагируют на людей самцы ворон - именно они чаще всего совершают налеты, пытаясь отогнать человека от гнездовой территории.
Нападение вороны выглядит обычно как:
Согласно информации Украинского общества охраны птиц, "жертвами" ворон чаще всего становятся женщины или дети, поскольку они:
По словам экспертов, ворон серых сложно "переселить" - если они выбрали территорию для гнездования, то будут держаться ее до конца сезона.
"Впрочем конфликта легко избежать, если не провоцировать птиц и просто изменить маршрут своих прогулок", - объяснили в организации.
Уточняется, что обычно агрессивное поведение ворон:
Для того чтобы избежать конфликтных ситуаций и предотвратить нападение ворон, украинцам советуют придерживаться ряда простых действий:
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Павлограде Днепропетровской области горожане жаловались на нашествие агрессивных ворон.
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