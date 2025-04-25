Птичий террор в городе? Почему вороны нападают на людей и что с этим делать

Чем особенны серые вороны

Вороны серые (Corvus corone) - чрезвычайно умные птицы. Они особенны тем, что способны к сложному поведению:

запоминают лица людей (могут распознавать лица);

умеют пользоваться инструментами;

имеют развитую способность к социальному обучению.

Когда вороны - особенно агрессивны

В целом вороны привычны к человеческому окружению (имеют чрезвычайно низкий порог восприятия человека как угрозы) и часто гнездятся:

в скверах;

в парках;

на улицах вблизи многоэтажек.

Однако в теплое время года жители городов, в том числе и Киева, могут столкнуться с неожиданным и несколько тревожным явлением - агрессивным поведением ворон.

Существенно измениться - быть более агрессивным - их поведение может в период выкармливания птенцов, особенно в июне.

В редких случаях ворона может проявлять агрессию уже в апреле - во время насиживания кладки.

Вороны - сильные и заботливые птицы (фото: facebook.com/BirdLifeUA/Сергей Любченко)

Почему птицы могут нападать

Вороны, как и любые дикие животные, реагируют на вмешательство в личное пространство своей семьи. То есть они не "просто агрессивны", а защищают своих малышей.

Поскольку птенцы часто оказываются на земле, вороны воспринимают прохожих как потенциальную угрозу.

"Период активного гнездования - это время, когда вороны особенно пристально следят за своим окружением. Птенцы, вылетевшие из гнезда, еще не умеют хорошо летать и часто находятся на земле или низко на деревьях", - рассказали в обществе охраны птиц.

Следовательно, в это время взрослые птицы могут воспринимать любого человека, который проходит мимо, как потенциальную угрозу для своего выводка.

Как выглядит нападение ворон

Особенно "остро" реагируют на людей самцы ворон - именно они чаще всего совершают налеты, пытаясь отогнать человека от гнездовой территории.

Нападение вороны выглядит обычно как:

внезапный взлет птицы;

легкий удар крылом или лапой по голове.

Кто становится "жертвой" птиц чаще всего

Согласно информации Украинского общества охраны птиц, "жертвами" ворон чаще всего становятся женщины или дети, поскольку они:

меньше ожидают такой реакции;

могут не обращать внимания на поведение птиц вокруг.

Вороны - постоянные "соседи" людей (фото: birdlife.org.ua/Unsplash/Sandra Alekseeva)

Можно ли предотвратить конфликт

По словам экспертов, ворон серых сложно "переселить" - если они выбрали территорию для гнездования, то будут держаться ее до конца сезона.

"Впрочем конфликта легко избежать, если не провоцировать птиц и просто изменить маршрут своих прогулок", - объяснили в организации.

Уточняется, что обычно агрессивное поведение ворон:

длится всего несколько дней;

связано с определенным гнездом.

Как вести себя в период гнездования

Для того чтобы избежать конфликтных ситуаций и предотвратить нападение ворон, украинцам советуют придерживаться ряда простых действий: