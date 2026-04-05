"Птахи Мадяра" вперше знищили секретний російський термінал "Спірит" (відео)

Росіяни почали масово поставляти на фронт нові малогабаритні термінали супутникового зв'язку "Спірит-030", які важче виявити через компактні антени.
Про це заявив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов (FLASH), повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
За словами експерта, після втрати доступу до Starlink питання супутникового зв’язку стало для окупантів критичним. Старі російські термінали мають антени діаметром 90 сантиметрів, що дозволяє ЗСУ швидко їх виявляти та знищувати.
Нова модель "Спірит-030" працює зі спеціальним геостаціонарним супутником, що дозволило зменшити розмір антени до 30 сантиметрів. Це робить їх мобільнішими та менш помітними для розвідки.
"Росіяни зараз масово почали поставляти такі термінали на фронт. Фактично це той самий термінал супутникового інтернету, але він зроблений переносним", - зазначив Бескрестнов.
Попри компактність, українським захисникам уже вдалося зафіксувати використання цієї техніки. Перший такий термінал виявили та ліквідували пілоти 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра".
Сергій Бескрестнов закликав усіх операторів дронів звертати особливу увагу на ці цілі, оскільки вони є пріоритетними для ураження.
Нагадаємо, Росія активно шукає способи забезпечити стабільний зв'язок на фронті після обмежень у роботі Starlink. У березні 2026 року РФ вивела на орбіту перші 16 супутників "Рассвет", які мають стати повноцінною заміною американської системи для окупаційних військ.
Хоча проєкт спочатку планувався як цивільний, Кремль переорієнтував його на військові потреби.
Водночас через дефіцит надійних каналів управління загарбники почали застосовувати дешеві безпілотники типу "Молнія", змінюючи тактику ударів для обходу засобів РЕБ.
Також раніше повідомлялося, що ворог намагався підвищити точність своїх БПЛА, встановлюючи термінали Starlink безпосередньо на ударні дрони типу "Шахед" для обходу української ППО.