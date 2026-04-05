"Птахи Мадяра" вперше знищили секретний російський термінал "Спірит" (відео)

Характеристики нової техніки РФ

За словами експерта, після втрати доступу до Starlink питання супутникового зв’язку стало для окупантів критичним. Старі російські термінали мають антени діаметром 90 сантиметрів, що дозволяє ЗСУ швидко їх виявляти та знищувати.

Нова модель "Спірит-030" працює зі спеціальним геостаціонарним супутником, що дозволило зменшити розмір антени до 30 сантиметрів. Це робить їх мобільнішими та менш помітними для розвідки.

"Росіяни зараз масово почали поставляти такі термінали на фронт. Фактично це той самий термінал супутникового інтернету, але він зроблений переносним", - зазначив Бескрестнов.

Перше знищення "Спірит-030"

Попри компактність, українським захисникам уже вдалося зафіксувати використання цієї техніки. Перший такий термінал виявили та ліквідували пілоти 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра".

Сергій Бескрестнов закликав усіх операторів дронів звертати особливу увагу на ці цілі, оскільки вони є пріоритетними для ураження.