ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Птицы Мадяра" получили новое задание: усилят защиту Херсона от российских ударов

Украина, Вторник 11 ноября 2025 13:52
UA EN RU
"Птицы Мадяра" получили новое задание: усилят защиту Херсона от российских ударов Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсон провел совещание с военными и представителями сил безопасности, в частности с подразделениями Сил беспилотных систем.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время ежедневного обращения.

Глава государства сообщил, что по результатам встречи определен ряд шагов для усиления обороны города, который ежемесячно подвергается тысячам ударов российских дронов. В частности, подразделения Сил беспилотных систем, среди которых и "Птицы Мадяра", увеличат свои возможности в регионе.

Отдельно президент подчеркнул важность реализации мер по защите дорог и логистических направлений - соответствующие задачи получили чиновники.

"И сегодня есть также решение по энергетике, по оборудованию для Херсона, финансирование дополнительное. Максимум завтра эти решения должны быть приняты правительством", - заявил он.

По словам президента, областная власть подала запросы на нужды громад - от детсадов до образовательных и социальных программ.

"Люди здесь заслуживают большей поддержки. Самое малое, что может сделать государство - это уважение и благодарность всем, кто бережет наш Херсон", - подчеркнул Зеленский.

Освобождение Херсона

Стоит напомнить, что Херсон находился под оккупацией россиян со 2 марта 2022 года. Силы обороны в сентябре начали операцию по освобождению города. Уже 11 ноября 2022 года украинские военные вошли в Херсон, вернув его под контроль Украины.

Сегодня же, в третью годовщину освобождения Херсона, туда приехал Зеленский.

Стоит заметить, что город находится в непосредственной близости к линии фронта. Именно поэтому россияне каждый день наносят удары по Херсону.

В частности, недавно российские войска из артиллерии ударили по детской больнице в Херсоне. В результате обстрела есть пострадавшие, а сама больница получила значительные повреждения.

Кроме этого 5 ноября в сети появилась информация, что актриса, режиссер и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли неожиданно приехала в Украину. По данным СМИ, она посетила Херсон, где побывала в нескольких медицинских учреждениях - в частности, в роддоме и детской больнице.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Херсон Силы беспилотных систем Война в Украине
Новости
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа