"Птицы Мадяра" получили новое задание: усилят защиту Херсона от российских ударов

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсон провел совещание с военными и представителями сил безопасности, в частности с подразделениями Сил беспилотных систем.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он заявил во время ежедневного обращения.

Глава государства сообщил, что по результатам встречи определен ряд шагов для усиления обороны города, который ежемесячно подвергается тысячам ударов российских дронов. В частности, подразделения Сил беспилотных систем, среди которых и "Птицы Мадяра", увеличат свои возможности в регионе.

Отдельно президент подчеркнул важность реализации мер по защите дорог и логистических направлений - соответствующие задачи получили чиновники.

"И сегодня есть также решение по энергетике, по оборудованию для Херсона, финансирование дополнительное. Максимум завтра эти решения должны быть приняты правительством", - заявил он.

По словам президента, областная власть подала запросы на нужды громад - от детсадов до образовательных и социальных программ.

"Люди здесь заслуживают большей поддержки. Самое малое, что может сделать государство - это уважение и благодарность всем, кто бережет наш Херсон", - подчеркнул Зеленский.

Освобождение Херсона

Стоит напомнить, что Херсон находился под оккупацией россиян со 2 марта 2022 года. Силы обороны в сентябре начали операцию по освобождению города. Уже 11 ноября 2022 года украинские военные вошли в Херсон, вернув его под контроль Украины.

Сегодня же, в третью годовщину освобождения Херсона, туда приехал Зеленский.