"Птахи Мадяра" атакували підстанцію та хімзавод у Криму: командувач СБС показав відео

Сили безпілотних систем атакували Перекопський бромний завод у місті Красноперекопськ в тимчасово окупованому Криму. Також під атакою була магістральна підстанція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.
"Птахи СБС завітали на хімзавод БРОМ, що працює на ВПК окупанта", - ідеться у дописі "Мадяра".
Завод "Бром" - одне з найбільших промислових підприємств у Криму і єдиний виробник бромовмісних хімічних сполук у Східній Європі. Він спеціалізується на виробництві брому, бромідів та іншої хімічної продукції для промисловості. Продукція заводу використовується у хімічній, фармацевтичній та гумотехнічній промисловості.
Також у ніч на 23 листопада Сили безпілотних систем атакували 220-кіловольтну магістральну підстанцію "Красноперекопськ".
"Красноперекопська ПС - один з ключових вузлів енергосистеми окупованого півострова. Блекануто низку енергооб'єктів на окупованих територіях", - зазначив Роберт "Мадяр" Бровді.
Він наголосив, що "візит ввічливості" окупантам нанесено "Птахами 1 окремого Центру СБС (трансформований 14 полк СБС)".
"Бензин стає на болотах рідиною дефіцитною, а газ та нафта - швидкозгореними", - додав Бровді.
Як писало РБК-Україна, 13 листопада стало відомо, що "Птахи Мадяра" знищили базу російських ударних дронів "Оріон" у Криму.
Раніше, 13 вересня 2025 року, бійці 414-ї бригади "Птахів Мадяра" вже збили один із таких дронів "Оріон" у повітрі. За словами "Мадяра", ліквідація сховища в Криму стала логічним продовженням цієї операції.
На початку листопада Роберт "Мадяр" Бровді натякнув, що Росію очікують блекаути. Зокрема, Сили оборони готують відповідні удари.
Він натякнув, щоб росіяни готували сірники, свічки та ліхтарики, а також позапланово скористалось "своїми улюбленими гірляндами на батарейках".
І вже у ніч на 2 листопада підрозділи Сил безпілотних систем уразили п’ять підстанцій в глибині Російської Федерації.