"Птахи Мадяра" атакували підстанцію та хімзавод у Криму: командувач СБС показав відео

Які об'єкти атакували "Птахи Мадяра"

Як писало РБК-Україна, 13 листопада стало відомо, що "Птахи Мадяра" знищили базу російських ударних дронів "Оріон" у Криму.

Раніше, 13 вересня 2025 року, бійці 414-ї бригади "Птахів Мадяра" вже збили один із таких дронів "Оріон" у повітрі. За словами "Мадяра", ліквідація сховища в Криму стала логічним продовженням цієї операції.

На початку листопада Роберт "Мадяр" Бровді натякнув, що Росію очікують блекаути. Зокрема, Сили оборони готують відповідні удари.

Він натякнув, щоб росіяни готували сірники, свічки та ліхтарики, а також позапланово скористалось "своїми улюбленими гірляндами на батарейках".

І вже у ніч на 2 листопада підрозділи Сил безпілотних систем уразили п’ять підстанцій в глибині Російської Федерації.