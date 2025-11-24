"Птицы Мадяра" атаковали подстанцию и химзавод в Крыму: командующий СБС показал видео

Какие объекты атаковали "Птицы Мадяра"

Как писало РБК-Украина, 13 ноября стало известно, что "Птицы Мадяра" уничтожили базу российских ударных дронов "Орион" в Крыму.

Ранее, 13 сентября 2025 года, бойцы 414-й бригады "Птиц Мадяра" уже сбили один из таких дронов "Орион" в воздухе. По словам "Мадяра", ликвидация хранилища в Крыму стала логическим продолжением этой операции.

В начале ноября Роберт "Мадяр" Бровди намекнул, что Россию ожидают блэкауты. В частности, Силы обороны готовят ответные удары.

Он намекнул, чтобы россияне готовили спички, свечи и фонарики, а также внепланово воспользовалось "своими любимыми гирляндами на батарейках".

И уже в ночь на 2 ноября подразделения Сил беспилотных систем поразили пять подстанций в глубине Российской Федерации.