ПСЖ снизил цену на Неймара

Фото: Неймар (facebook.com/PSG)

Клуб хочет успеть осуществить сделку до закрытия трансферного окна

Французский "Пари Сен-Жермен" намерен расстаться с нападающим Неймаром до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщает Sport.es.

Ради ухода 27-летнего бразильца руководство парижан снизило свои финансовые запросы пости в два раза. Если раньше клуб требовал за футболиста не менее 300 млн евро, то сейчас - 180 млн евро.

При этом французы не хотят включать в сделку других игроков и намерены получить с трансфера исключительно деньги.

Напомним, что этим летом Неймар открыто заявил о желании вернуться в "Барселону". Также бразилец заявил, что готов на понижение зарплаты ради возвращения к каталонцам.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года за рекордные 222 млн евро.