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ПСЖ знизив ціну на Неймара

Новини » Спорт    30.07.2019 - 15:42
ПСЖ знизив ціну на Неймара
Фото: Неймар (facebook.com/PSG)

Клуб хоче встигнути здійснити перехід до закриття трансферного вікна

Французький "Парі Сен-Жермен" має намір розлучитися з нападаючим Неймаром до закриття літнього трансферного вікна. Про це повідомляє Sport.es.

Заради догляду 27-річного бразильця керівництво парижан знизило свої фінансові запити. Якщо раніше ПСЖ вимагав від зацікавлених в бразильця клубів не менше 300 млн євро, то зараз знизив ціну майже в два рази і готовий відпустити гравця за 180 млн євро. При цьому французи не хочуть включати в угоду інших футболістів і мають намір отримати з трансферу виключно гроші.

Найбільш вірогідним місцем продовження кар'єри Неймара є його колишній клуб "Барселона".

Неймар перейшов в ПСЖ влітку 2017 роки за рекордні 222 млн євро.

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