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Неймар пропустит предсезонную подготовку ПСЖ

Новости » Спорт    29.07.2019 - 10:05
Неймар пропустит предсезонную подготовку ПСЖ
Фото: Неймар (psg.fr)

Игрок не сыграет до начала чемпионата Франции

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар пропустит все контрольные матчи французской команды, которая сейчас находится в предсезонном турне по Китаю. Об этом сообщает L'Equipe.

Также бразильский футболист не примет участия в поединке против "Ренна" за Суперкубок Франции, запланированный на 3 августа. Тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем форварда, который восстанавливается после травмы. Он продолжает тренироваться отдельно от французской команды.

Неймар сыграет за ПСЖ не раньше 11 августа, когда стартует чемпионат Франции, если не перейдет в другую команду.

Напомним, что этим летом Неймар открыто заявил о желании вернуться в "Барселону". Также бразилец заявил, что готов на понижение зарплаты ради возвращения к каталонцам.

"Сине-гранатовые" готовы предложить за него 100 млн евро, а также двух футболистов, но парижан не устраивает такое предложение.

В сезоне 2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе ПСЖ, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро.

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