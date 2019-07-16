ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Неймар сообщил ПСЖ о желании уйти из клуба

Новости » Спорт    16.07.2019 - 11:02
Неймар сообщил ПСЖ о желании уйти из клуба
Фото: Неймар (facebook.com/PSG)

Бразилец не желает оставаться в Париже еще на сезон

Форвард французского "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил руководству клуба о желании покинуть команду уже этим летом. Об этом сообщает Sky Sports.

Накануне бразилец прибыл на базу парижан, где у него состоялась встреча со спортивным директором Леонардо. Беседа длилась три часа, и сразу по ее окончанию Неймар покинул расположение ПСЖ.

Ранее Неймар сообщил президенту ПСЖ Насеру Эль-Хелаифи, что хочет покинуть команду и вернуться в "Барселону". Также бразилец заявил, что готов на понижение зарплаты ради возвращения к каталонцам.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года, когда выкупил свой контракт у "Барселоны" за рекордные 222 млн евро.

В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 28 матчах парижан во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

Гризманн официально стал футболистом "Барселоны" ПСЖ подтвердил интерес "Барселоны" в возвращении Неймара
Новости Украины БарселонаПСЖНеймар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь