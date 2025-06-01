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ПСЖ переписав історію: як Кварацхелія, Дембеле та інші святкували перемогу в Лізі чемпіонів

Фото: Історичний і яскравий тріумф парижан (x.com/PSG_English)
Автор: Андрій Костенко

ПСЖ не просто виграв Лігу чемпіонів вперше у своїй історії. Команда Луїса Енріке розтрощила міланський "Інтер" з рекордним побиттям. Ще жодного разу в жодному єврокубку переможець не мав такої переваги над суперником.

Про те, як тріумфатори святкували історичний успіх – розповідає РБК-Україна.

Рекордний успіх ПСЖ

Але спочатку про історичний розгром. До фіналу ЛЧ-2024/25 найбільшими у вирішальних матчах були перемоги з різницею в чотири м'ячі. Таке за 70 років існування турніру траплялося лише тричі – ще в ті часи, коли змагання носило назву Кубок чемпіонів.

Найбільші розгроми у фіналах Ліги (Кубку чемпіонів)

  • 2025 рік, ПСЖ – "Інтер" – 5:0
  • 1960 рік, "Реал" – "Айнтрахт" – 7:3
  • 1974 рік, "Баварія" – "Атлетіко" – 4:0
  • 1989 рік, "Мілан" – "Стяуа" – 4:0

Святкування на "Альянц Арені"

На церемонії нагородження трофей Ліги чемпіонів над головою підняв капітан ПСЖ – бразилець Маркіньос. Він виступає парижан з 2013 року, є рекордменом клубі за зіграними матчами, виграв купу трофеїв у Франції і от нарешті – міжнародний тріумф.

Для іспанського тренера Луїса Енріке – це другий трофей ЛЧ. Вперше він виграв його десять років тому, на чолі "Барселони".

Для інших футболістів ПСЖ - це наразі найвище досягення в їхніх кар'єрах. 

Використані відео і фото з соцмереж ПСЖ – Instagram, Х та Facebook.

Раніше стали відомі всі потенційні суперники "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Також опублікували список команд, які вже пробились до основного раунду ЛЧ-2025/26.

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