ua en ru
Пн, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Динамо" в кваліфікації ЛЧ: відомі всі потенційні суперники

Понеділок 26 травня 2025 18:45
UA EN RU
"Динамо" в кваліфікації ЛЧ: відомі всі потенційні суперники Фото: "Біло-сині" стартують у кваліфікації ЛЧ з другого раунду (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

По завершенні національних чемпіонатів європейських країн стали відомі можливі опоненти київського "Динамо" на старті кваліфікації Ліги чемпіонів.

З ким може зустрітися переможець УПЛ – підкаже РБК-Україна.

"Динамо" – серед сіяних

Підопічні Олександра Шовковського стартують у головному єврокубковому турнірі з другого раунду відбору, проходячи "шляхом чемпіонів".

Завдяки клубному рейтингу кияни перебуватимуть серед сіяних команд, що дозволить уникнути зустрічі з більш сильними суперниками на цій стадії.

Потенційні суперники "Динамо" у 2-му раунді кваліфікації ЛЧ:

  • "Рієка" (Хорватія)
  • "Жальгіріс" (Литва)
  • "Пафос" (Кіпр)
  • РФШ (Латвія)
  • "Зрінські" (Боснія і Герцеговина)
  • "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)
  • КуПС (Фінляндія)
  • "Нью-Сейнтс" (Уельс)
  • "Дріта" (Косово)
  • "Брейдаблік" (Ісландія)
  • "Лінфілд" (Північна Ірландія)
  • "Будучность" (Чорногорія)

Жеребкування цієї стадії заплановане на 18 червня, а матчі відбудуться 22/23 та 29/30 липня.

Що дасть киянам перемога

Зазначимо, що для потрапляння до основної сітки ЛЧ киянам треба буде подолати трьох суперників, рівень яких з кожним колом буде зростати.

Але й у разі успішного проходження другого кваліфікаційного етапу, "Динамо" вже гарантовано забезпечить собі місце в одному з єврокубкових турнірів восени. Щонайменше – у груповому етапі Ліги конференцій.

Раніше опублікували список команд, які вже пробились до основного раунду ЛЧ-2025/26.

Також підбили підсумки сезону УПЛ-2024/25.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Динамо
NEWS
Масовані атаки РФ триватимуть? Що чекає Україну найближчими місяцями
Масовані атаки РФ триватимуть? Що чекає Україну найближчими місяцями
DAILY
Мами вивозять 17-річних синів за кордон, але вони пишуть НМТ, – Михайло Винницький, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мами вивозять 17-річних синів за кордон, але вони пишуть НМТ, – Михайло Винницький, МОН