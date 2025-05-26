"Динамо" в кваліфікації ЛЧ: відомі всі потенційні суперники
По завершенні національних чемпіонатів європейських країн стали відомі можливі опоненти київського "Динамо" на старті кваліфікації Ліги чемпіонів.
З ким може зустрітися переможець УПЛ – підкаже РБК-Україна.
"Динамо" – серед сіяних
Підопічні Олександра Шовковського стартують у головному єврокубковому турнірі з другого раунду відбору, проходячи "шляхом чемпіонів".
Завдяки клубному рейтингу кияни перебуватимуть серед сіяних команд, що дозволить уникнути зустрічі з більш сильними суперниками на цій стадії.
Потенційні суперники "Динамо" у 2-му раунді кваліфікації ЛЧ:
- "Рієка" (Хорватія)
- "Жальгіріс" (Литва)
- "Пафос" (Кіпр)
- РФШ (Латвія)
- "Зрінські" (Боснія і Герцеговина)
- "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)
- КуПС (Фінляндія)
- "Нью-Сейнтс" (Уельс)
- "Дріта" (Косово)
- "Брейдаблік" (Ісландія)
- "Лінфілд" (Північна Ірландія)
- "Будучность" (Чорногорія)
Жеребкування цієї стадії заплановане на 18 червня, а матчі відбудуться 22/23 та 29/30 липня.
Що дасть киянам перемога
Зазначимо, що для потрапляння до основної сітки ЛЧ киянам треба буде подолати трьох суперників, рівень яких з кожним колом буде зростати.
Але й у разі успішного проходження другого кваліфікаційного етапу, "Динамо" вже гарантовано забезпечить собі місце в одному з єврокубкових турнірів восени. Щонайменше – у груповому етапі Ліги конференцій.
Раніше опублікували список команд, які вже пробились до основного раунду ЛЧ-2025/26.
Також підбили підсумки сезону УПЛ-2024/25.