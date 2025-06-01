ПСЖ переписал историю: как Кварацхелия, Дембеле и другие праздновали победу в Лиге чемпионов

ПСЖ не просто выиграл Лигу чемпионов впервые в своей истории. Команда Луиса Энрике сокрушила миланский "Интер" с рекордным избиением. Еще ни разу ни в одном еврокубке победитель не имел такого преимущества над соперником.
О том, как триумфаторы праздновали исторический успех - рассказывает РБК-Украина.
Но сначала об историческом разгроме. До финала ЛЧ-2024/25 самыми крупными в решающих матчах были победы с разницей в четыре мяча. Такое за 70 лет существования турнира случалось лишь трижды - еще в те времена, когда соревнование носило название Кубок чемпионов.
Крупнейшие разгромы в финалах Лиги (Кубка чемпионов)
На церемонии награждения трофей Лиги чемпионов над головой поднял капитан ПСЖ - бразилец Маркиньос. Он выступает парижан с 2013 года, является рекордменом клубе по сыгранным матчам, выиграл кучу трофеев во Франции и вот наконец - международный триумф.
Для испанского тренера Луиса Энрике - это второй трофей ЛЧ. Впервые он выиграл его десять лет назад, во главе "Барселоны".
Для других футболистов ПСЖ - это пока наивысшее достижение в их карьерах.
Ранее стали известны все потенциальные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.
Также опубликовали список команд, которые уже пробились в основной раунд ЛЧ-2025/26.