ПСЖ чи "Інтер"? Суперкомп’ютер зробив свій вибір: хто виграє Лігу чемпіонів

До фіналу Ліги чемпіонів 2024/2025 ПСЖ - "Інтер" залишаються лічені тижні, а аналітики з британської компанії Opta вже назвали найімовірнішого переможця турніру. Їхній суперкомп’ютер, який враховує понад 100 змінних - від xG до форми команди - видав прогноз, який здивує багатьох футбольних фанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Opta Analyst .

ПСЖ - "Інтер": хто виграє фінал Ліги чемпіонів

На основі симуляції 10 тисяч можливих сценаріїв, ПСЖ отримав вищі шанси на трофей. Ймовірність його перемоги складає 53,6%. Парижани прагнуть вперше в історії здобути Кубок чемпіонів і прагнуть стати першим французьким клубом, який виграв змагання з часів "Марселя" у сезоні 1992/93.

Однак, "Інтер" не сильно відстає. Команда Сімоне Індзагі, яка вдруге за три сезони вийшла у фінал ЛЧ, має шанс на перемогу у протистоянні 46,4%.

Прооноз Opta на фінал ЛЧ

Аналітики зазначають, що головною перевагою фаворита є сильна середня лінія та атакувальна трійка. Колишній нападник збірної Франції Тьєррі Анрі вважає, що ПСЖ заслуговує на перемогу "за свою трансформацію та розвиток під керівництвом Луїса Енріке".

Аналітики ESPN прогнозують перемогу ПСЖ у фіналі з рахунком 2:1.

Проте варто пам'ятати, що минулі сезони вже неодноразово доводили - у фіналі Ліги чемпіонів можливе все.

Що відомо про фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів 2025 року відбудеться 31 травня на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені о 22:00.

"Інтер" першим забезпечив собі місце у півфіналі після шаленої гри у двох матчах проти "Барселони" . Після нічиєї 3:3 у першому матчі, вони здобули перемогу у матчі-відповіді з рахунком 4:3 завдяки вирішальному голу Давіде Фраттезі в додатковий час.

У свою чергу чемпіони Франції перемогли "Арсенал" із загальним рахунком 3:1. Ранній гол Усмана Дембеле приніс команді Луїса Енріке перемогу з рахунком 1:0 у першому матчі в Лондоні, а голи Фабіана Руїса та Ашрафа Хакімі в Парижі закріпили їхнє проходження далі. Гол Букайо Саки виявився лише втіхою для "канонірів".