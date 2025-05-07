ПСЖ вдруге здолав "Арсенал" та зіграє з "Інтером" у фіналі Ліги чемпіонів

ПСЖ та лондонський "Арсенал" розіграли другу путівку у фінал ЛЧ-2024/25. Здобувши перемогу і в повторному матчі французький клуб вдруге в своїй історії побореться за найпрестижніший трофей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, півфінал, матч-відповідь

ПСЖ – "Арсенал" – 2:1 (перший матч – 1:0)

Голи: Руїс, 27, Хакімі, 72 – Сака, 76

Незабитий пенальті: Вітінья (П), 69 (воротар)

Як пройшла гра

Після божевілля в іншому півфінальному протистоянні "Барселони" з "Інтером", мінімалізм другої пари виглядає дуже прісно. Хоча і тут були пристрасть, боротьба, незабитий пенальті. Але, звичайно, в плані карколомності сюжету порівнювати нічого.

"Арсеналу" після домашньої поразки треба було бігти вперед. Лондонці активно почали матч і були близькі до швидкого гола. Однак фантастична гра Доннарумми не дозволила "канонірам" зрівняти рахунок у протистоянні. Спочатку італійський голкіпер чудово вибрав позицію та відбив удар Мартінеллі, а згодом проявив неймовірну реакцію після пострілу Сака.

Поступово ПСЖ оговтався і вийшов уперед на 27-й хвилині: Руїс точно пробив з лінії штрафного майданчика, не залишивши шансів воротарю. Після цього завдання для лондонців стало ще складнішим.

Руїс відкриває рахунок (фото: uefa.com)

Очікувалось, що після перерви "Арсенал" знову піде вперед і буде тиснути, як на початку першого тайму. Але до подібного домінування справа не дійшла. "Каноніри" вели гру, але вже без вбивчих моментів. Натомість ПСЖ вдало вибігав у контратаки.

В одній з них м'яч у штрафному англійського клубу влучив у руку Льюїсв-Скеллі. Пенальті. ПСЖ мав чудову нагоді практично закрити гру, але Вітінья пробив катастрофічно невдало і Рая парирував удар.

Але лише через три хвилини чемпіони Франції подвоїли перевагу. "Каноніри" втратили м'яч у центрі поля і тріо парижан: Кварацхелія – Дембеле – Хакімі організували взяття воріт. Хакімі красивим обвідним ударом поклав м'яч у притирку до стійки.

Хакімі зробив рахунок - 2:0 (фото: uefa.com)

"Арсенал" відіграв один м'яч. Швидко відповів Сака. Потім найкращий форвард лондонців міг зрівнювати рахунок, але не влучив у порожні ворота, коли Доннарумма вже не міг йому завадити.

У гостей було бажання перевернути гру. Але ПСЖ провів кінцівку дуже грамотно, не дозволивши суперникам створити собі проблеми.

Відповідь Сака (фото: uefa.com)

Що робив Зінченко

ПСЖ не тільки вибив з ЛЧ англійського гранда, він перекреслив і наші надії отримати четвертого в історії українського футболу володаря престижного трофею. Хоча після перемоги над мадридським "Реалом" в 1/4 фіналу шанси Олександра Зінченка та його партнерів котувалися найвище.

Зінченко звично потрапив до завяки канонірів на матч, і так же прогнозовано на полі не з'явився. Оскільки "каноніри" завершили свій шлях в турнірі, можемо вже підвести підсумок виступив ньому і українського півзахисника.

Отже Зінченко у ЛЧ-2024/25 з'являвся на полі за "Арсенал" у шести матчах, протягом яких зіграв 193 хвилини. На рахунку українця один забитий гол – у ворота нідерландського ПСВ в 1/8 фіналу.

Що на нас чекає у фіналі

31 травня на "Альянц Арені" у німецькому Мюнхені Кубок європейських чемпіонів розіграють італійський "Інтер" та французький ПСЖ.

Міланцям у травні ще доведеться викладатися на внутрішній арені, де вони боряться за чемпіонство з "Наполі". ПСЖ натомість може забути про все, окрім фіналу ЛЧ та цілеспрямовано готуватися до найважливішого матчу.

Парижани один раз у своїй історії підходили до трофею на відстань єдиного кроку: у 2020-му поступилися у фіналі мюнхенській "Баварії".

"Інтер" більш досвідчений фінальний боєць, що пережив і злети, і падіння. В шести попередніх вирішальних поєдинках -- три перемоги та скільки ж поразок.

Що буде 31 травня: четвертий успіх італійців чи перший тріумф найкращої французької команди?