"Інтер" здолав "Барселону" у божевільному матчі та вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Міланський "Інтер" та каталонська "Барселона" розіграли першу путівку у фінал головного клубного турніру Європи. У божевільному за сценарієм матчі тріумфували підопічні Сімоне Індзагі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, півфінал, матч-відповідь

"Інтер" – "Барселона" – 4:3, додатковий час (перший матч – 3:3)

Голи: Мартінес, 21, Чалханоглу, 45 (пенальті), Ачербі, 90+3, Фраттезі, 99 – Ерік Гарсія, 54, Ольмо, 60, Рафінья, 88

Перший тайм: бенефіс Мартінеса

Сімоне Індзагі зробив висновки з першого матчу і особливу увагу приділив нейтралізації лідерів атак "Барселони" – Ямалю та Рафіньї. Оборонцям італійців вдалося закрити небезпечних виконавців суперника. Проте у каталонців знайшлися інші лідери.

У першому таймі "Барселона" традиційно більше володіла м'ячем, втім, в атаці гостріше діяв "Інтер". Головною дієвою особою був капітан міланців Мартінес. Участь аргентинця в матчі було під питанням. Але він вийшов на поле і відіграв ключову роль у обох голах господарів до перерви.

Перший гол "Барса" привезла собі сама. Ольмо помилився в боротьбі з Дімарко, той у дотик проштовхнув м'яч вперед на Дюмфріса. Нідерландець міг бити сам, але відпасував на Мартінеса, який не залишив шансів Щенсни.

Під завісу тайму "Інтер" забив вдруге і знову завдяки Мартінесу. Аргентинець увірвався до штрафного, де його атакував Кубарсі. Спочатку здалося, що захисник каталонців зіграв у м'яч і епізод заграли. Проте польський арбітр Марчиняк, після перевірки на ВАР, вказав на 11 метрів. Пенальті в роздягальню чітко реалізував Чалханоглу.

Лаутаро Мартінес (фото: x.com/Inter_en)

Другий тайм: камбек від "Барси" та порятунок "Інтера"

У другому таймі "Інтер" став діяти від результату. Ще більше від оборони з перспективою швидких виходів у контратаки. Але дати "Барсі" більше свободи – було помилкою. Ямаль з Рафіньєю і далі перебували під пильним наглядом оборонців, але перші ролі в атаці взяли на себе інші.

На початку другої половини Ерік Гарсія після подачі Мартіна красивим ударом зльоту скоротив відставання. Через три хвилини він отримав вбивчий момент, щоб зрівняти рахунок. Але просто фантастично зіграв голкіпер міланців Зоммер.

Проте й він був безсилим ще через три хвилини, коли Мартін зробив закидання у штрафний на Ольмо і той тойчно пробив головою. 2:2 – "Барселона", як і в першому поєдинку, зуміла повернутися в гру після 0:2.

Згодом "Барса" ледь не отримала право на пенальті. Мхітарян зніс Ямаля, як здалося, у межах штрафного. Але повтор показав, що порушення сталося в декількох сантиметрах до лінії – лише штрафний.

І все ж таки "Барса" забила втретє. За дві хвилини до кінця основного часу шанс отримав Рафінья. Його перший удар Зоммер відбив, але повторним – бразилець забив свій 14-й гол у поточній ЛЧ і, здавалось, вивів свою команду у фінал. Цей успіх мав закріпити Ямаль, але влучив у штангу.

І коли каталонці вже були готові святкувати неймовірний камбек, своє слово сказали й господарі. На третій компенсованій хвилині Ачербі переправив м'яч у ворота після прострілу Дюмфріса. 3:3 – повторення результату першого матчу і овертайм.

Рафінья забив 14-й гол у поточній ЛЧ (фото: x.com/FCBarcelona)

Овертайм: вирішальне слово Фраттезі

Додатковий час команди почали обережно. Здавалось, у такий доленосний момент суперники не будуть ризикувати.

Але "Інтеру" вдалося провести результативну таку, яка завершилась четвертим голом у ворота Щенсни. Тюрам з правого флангу увірвався до штрафного майданчика і прострілив на Таремі. Той скинув на Фраттезі, який після паузи з десяти метрів пробив у дальній нижній кут. Футболіст, що ввійшов у гру з лави запасних, став щассливим джокером Сімоне Індзагі.

У час, що залишився, шанси були в обох команд. У другому додатковому таймі свій момент мав Левандовські, який вийшов на заміну в кінці основного часу. І майже одразу закривати гру міг "Інтер": знову небезпечно атакував Фраттезі, але цього разу не зміг переграти Щенсни. Ще дві небезпеки створив Ямаль - і просто чудово діяв у воротах "Інтера" Зоммер.

У кінці "Барса" пішла на останній штурм. Але чергового дива не сталося. Фінальний свисток зафіксував перемогу господарві у цьому божевільному протистоянні. "Інтер" став першим фіналістом Ліги чемпіонів-2024/25.

Давіде Фраттезі святкує вирішальний гол (x.com/Inter_en)

Сьомий фінал "Інтера"

"Інтер" вийшов у фінал ЛЧ всьоме у власній історії. Востаннє таке траплялося у 2023-му, коли міланці поступилися в битві за трофей "Манчестер Сіті" (0:1). Зараз у "нерадзуррі" паритет у фіналах: три виграні матчі, та стільки ж невдач.

Тепер на команду Сімоне Індзагі чекає фінальне протистояння з переможцем пари ПСЖ – "Арсенал". Перший матч цих суперників у Лондоні тиждень тому завершився мінімальною перемогою французького клубу – 1:0. Гра-відповідь – у Парижі 7 травня.

Трофей головного клубного турніру континенту розіграють 31 травня на "Альянц Арені" в німецькому Мюнхені.