Варді і Таловєров в одній команді: на футболістів претендує неанглійський клуб

Важливий пункт у контракті

"Плімут" фінішував на передостанньому, 23-му місці в другому англійському дивізіоні та вилетів у третій – Лігу 1. Такий варіант передбачався взимку, коли Таловєров переїжджав до Англії з австрійського клубу ЛАСК. Тому в контракт українця внесли спеціальний пункт – він має право припинити дію угоди, якщо команда понизиться в класі.

Скоріше за все футболіст вітчизняної збірної цим правом скористається. Тим більше, що перспективні варіанти в нього є.

Клуб голлівудських зірок і не тільки

Зокрема, як повідомляє Sport.ua, до українця вже виявив інтерес "Рексем". Це не англійський, а валійський клуб. Проте віє є одним з шести команд Уельсу, що належать до англійської системи футбольних ліг. У поточному сезоні валійці фінішували другими в Лізі 1 та отримали пряму путівку до Чемпіоншипу.

"Рексем", який у 2020 році придбали відомі американські актори Раян Рейнольдс та Роб Макелхенні, офіційно є третім найстарішим футбольним клубом світу (заснований у 1864 році).

Нові господарі клубу ставлять перед ним амбітні завдання та намагаються залучати в склад як перспективних, так і відомих футболістів. Зокрема, "Рексем" – одним з перших зробив офіційну пропозицію Джеймі Варді, після того як той оголосив про відхід з "Лестера".

Щодо Таловєрова, варіант з Вельсом – у нього не єдиний. На українця претендує також "Дербі Каунті". Ця команда у сезоні-2024/25 боролася з "Плімутом" за виживання в Чемпіоншипі, тому Таловєрова там добре знають. На відміну від "пілігримів", "Дербі" врятувався від вильоту (19-те місце) і тепер прагне зміцнити склад для більш вдалого виступу в наступному сезоні.

Таловєров у збірній України (фото: УАФ)

Що відомо про Максима Таловєрова

Народився 28 червня 2000 року у російському Нальчику, де в той час виступав його батько – теж професіональний футболіст. Виховувався в академії донецького "Шахтаря". На молодіжному рівні грав за столичний "Арсенал" та донецький "Олімпік".

Уся доросла кар'єра футболіста пов'язана зі зарубіжними колективами. У 2019-му 19-річний гравець уклав угоду з чеським клубом "Чеське-Будейовіце", а через три роки перейшов до празької "Славії". На правах оренди провів деякий час у празькій "Спарті" та "Словані" (Ліберець).

З 2023-го року Таловєров – гравець австрійського клубу ЛАСК. Спочатку виступав там у оренді від "Славії", а потім, у лютому 2024 року уклав з австрійцями повноцінну угоду. Провів за клуб з Лінца 67 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол й віддав два асисти.

Взимку 2025-го перейшов до клубу англійського Чемпіоншипа "Плімут Аргайл", за який провів 13 матчів, забив два голи та віддав одну передачу. У березні отримав травму, через яку не грав протягом місяця.

Виступав за молодіжну та олімпійську збірні України. У складі національної команди провів 7 поєдинків. Учасник Євро-2024 та Олімпійських ігор у Парижі.