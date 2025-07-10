ПСЖ - "Челсі". Що треба знати про фінал Клубного чемпіонату світу: дата і час, прогноз

У фіналі Клубного чемпіонату світу-2025 зійдеться лондонський "Челсі" і парижський ПСЖ, який у півфіналі 9 липня не лишив каменя на камені від мадридського "Реала".
РБК-Україна розповідає, коли і де відбудеться фінал КЧС-2025, де його можна буде дивитися і які шанси на перемогу одного з двох клубів.
Фінал Клубного чемпіонату світу з футболу 2025 року відбудеться вже цієї неділі, 13 липня.
Вирішальний поєдинок прийматиме "Метлайф Стедіум" в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі. Це сучасна арена, яка вміщує понад 82 500 глядачів і відома тим, що прийматиме фінал Чемпіонату світу з футболу-2026.
Початок фінального матчу заплановано на 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція буде доступна безкоштовно на телеканалі "Суспільне Спорт" та регіональних телеканалах Суспільного мовлення.
Матч також можна буде переглянути онлайн на сайті "Суспільне Спорт" та на їхньому YouTube-каналі. Трансляція буде з українським коментарем.
Крім того, фінал Клубного чемпіонату світу ретранслюватиме медіасервіс MEGOGO. Це зручний варіант для тих, хто має передплату на спортивні пакети цього сервісу.
Також матч можна буде дивитися безкоштовно на стрімінговій платформі DAZN, яка є глобальним транслятором турніру (потрібно зареєструватися на їхньому сайті dazn.com). Однак варто враховувати, що українського коментаря там не буде.
"Челсі", ймовірно, зробить ставку на свою організованість, компактну оборону та швидкі переходи в атаку. Вони намагатимуться нейтралізувати атакувальних зірок ПСЖ і використовувати простір, який може з'явитися за їхніми спинами.
ПСЖ, окрилений успіхом у півфіналі, навпаки, спробує диктувати свою гру, контролювати м'яч і тиснути на ворота "Челсі" за рахунок індивідуальної майстерності та креативності своїх атакувальних гравців.
На руку парижанам може зіграти втома лондонців (фізична і емоційна) після напруженого сезону, регулярні проблеми з реалізацією моментів та необхідність адаптації до суперника з іншим стилем гри, ніж "Флуміненсе". Натомість "аристократи" можуть спіймати ПСЖ на контратаках, адже оборона французів - не їхня сильна сторона.
Прогноз РБК-Україна: мінімальна перемога ПСЖ 2:1.
Нагадаємо, що на шляху до фіналу лондонці здолали бразильський "Флуміненсе" з рахунком 2:0. Обидва м'ячі у ворота бразильців забив нападник "Челсі" Жоао Педро.
А парижани розбили іспанців з рахунком 4:0 завдяки дублю Фабіана Руїса та голам Усмана Дембеле і Гонсалу Рамуша. Один з голів, до слова, був забитий після хрестоматійної комбінації, яка підірвала мережу.
Зазначимо, що для "Челсі" це буде вже третій фінал Клубного чемпіонату світу в історії. У 2012-му "аристократи" програли "Корінтіансу" (1:0) після голу Паоло Геррейро, а у 2022 році (за підсумками сезону 2021) виграли цей трофей, здолавши у фіналі "Палмейрас" з рахунком 2:1.
Для ПСЖ це буде перший фінал клубного мундіалю. Парижани пройшли на турнір завдяки рейтингу УЄФА після тріумфу у Лізі чемпіонів.