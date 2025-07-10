ПСЖ - "Челси". Что надо знать о финале Клубного чемпионата мира: дата и время, прогноз

Когда и где пройдет финал Клубного чемпионата мира-2025

Финал Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года состоится уже в это воскресенье, 13 июля.

Решающий поединок будет принимать "Метлайф Стэдиум" в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Это современная арена, которая вмещает более 82 500 зрителей и известна тем, что будет принимать финал Чемпионата мира по футболу-2026.

Начало финального матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть финал Клубного чемпионата мира-2025

Прямая трансляция будет доступна бесплатно на телеканале "Суспільне Спорт" и региональных телеканалах Общественного вещания.

Матч также можно будет посмотреть онлайн на сайте "Суспільне Спорт" и на их YouTube-канале. Трансляция будет с украинским комментарием.

Кроме того, финал Клубного чемпионата мира будет ретранслировать медиасервис MEGOGO. Это удобный вариант для тех, кто имеет подписку на спортивные пакеты этого сервиса.

Также матч можно будет смотреть бесплатно на стриминговой платформе DAZN, которая является глобальным транслятором турнира (нужно зарегистрироваться на их сайте dazn.com). Однако стоит учитывать, что украинского комментария там не будет.

Прогноз на финал КЧМ-2025

"Челси", вероятно, сделает ставку на свою организованность, компактную оборону и быстрые переходы в атаку. Они постараются нейтрализовать атакующих звезд ПСЖ и использовать пространство, которое может появиться за их спинами.

ПСЖ, окрыленный успехом в полуфинале, наоборот, попытается диктовать свою игру, контролировать мяч и давить на ворота "Челси" за счет индивидуального мастерства и креативности своих атакующих игроков.

На руку парижанам может сыграть усталость лондонцев (физическая и эмоциональная) после напряженного сезона, регулярные проблемы с реализацией моментов и необходимость адаптации к сопернику с другим стилем игры, чем "Флуминенсе". Зато "аристократы" могут поймать ПСЖ на контратаках, ведь оборона французов - не их сильная сторона.

Прогноз РБК-Украина: минимальная победа ПСЖ 2:1.