ПСЖ - "Челси". Что надо знать о финале Клубного чемпионата мира: дата и время, прогноз

В финале Клубного чемпионата мира-2025 сойдется лондонский "Челси" и парижский ПСЖ, который в полуфинале 9 июля не оставил камня на камне от мадридского "Реала".
РБК-Украина рассказывает, когда и где состоится финал КЧМ-2025, где его можно будет смотреть и каковы шансы на победу одного из двух клубов.
Финал Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года состоится уже в это воскресенье, 13 июля.
Решающий поединок будет принимать "Метлайф Стэдиум" в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Это современная арена, которая вмещает более 82 500 зрителей и известна тем, что будет принимать финал Чемпионата мира по футболу-2026.
Начало финального матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция будет доступна бесплатно на телеканале "Суспільне Спорт" и региональных телеканалах Общественного вещания.
Матч также можно будет посмотреть онлайн на сайте "Суспільне Спорт" и на их YouTube-канале. Трансляция будет с украинским комментарием.
Кроме того, финал Клубного чемпионата мира будет ретранслировать медиасервис MEGOGO. Это удобный вариант для тех, кто имеет подписку на спортивные пакеты этого сервиса.
Также матч можно будет смотреть бесплатно на стриминговой платформе DAZN, которая является глобальным транслятором турнира (нужно зарегистрироваться на их сайте dazn.com). Однако стоит учитывать, что украинского комментария там не будет.
"Челси", вероятно, сделает ставку на свою организованность, компактную оборону и быстрые переходы в атаку. Они постараются нейтрализовать атакующих звезд ПСЖ и использовать пространство, которое может появиться за их спинами.
ПСЖ, окрыленный успехом в полуфинале, наоборот, попытается диктовать свою игру, контролировать мяч и давить на ворота "Челси" за счет индивидуального мастерства и креативности своих атакующих игроков.
На руку парижанам может сыграть усталость лондонцев (физическая и эмоциональная) после напряженного сезона, регулярные проблемы с реализацией моментов и необходимость адаптации к сопернику с другим стилем игры, чем "Флуминенсе". Зато "аристократы" могут поймать ПСЖ на контратаках, ведь оборона французов - не их сильная сторона.
Прогноз РБК-Украина: минимальная победа ПСЖ 2:1.
Напомним, что на пути к финалу лондонцы одолели бразильский "Флуминенсе" со счетом 2:0. Оба мяча в ворота бразильцев забил нападающий "Челси" Жоао Педро.
А парижане разбили испанцев со счетом 4:0 благодаря дублю Фабиана Руиса и голам Усмана Дембеле и Гонсалу Рамуша. Один из голов, к слову, был забит после хрестоматийной комбинации, которая взорвала сеть.
Отметим, что для "Челси" это будет уже третий финал Клубного чемпионата мира в истории. В 2012-м "аристократы" проиграли "Коринтиансу" (1:0) после гола Паоло Геррейро, а в 2022 году (по итогам сезона 2021) выиграли этот трофей, одолев в финале "Палмейрас" со счетом 2:1.
Для ПСЖ это будет первый финал клубного мундиаля. Парижане прошли на турнир благодаря рейтингу УЕФА после триумфа в Лиге чемпионов.