На цей гол ПСЖ у ворота "Реала" можна дивитися вічно: відео, яке всі обговорюють
Перший тайм матчу ПСЖ - "Реал" у півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025 відзначився не тільки розгромним рахунком - 3:0 на користь парижан, а й неймовірною гольовою комбінацією французького клубу.
РБК-Україна пропонує подивитися на гол, який може потрапити в футбольні підручники.
Фантастичний гол Фабіана Руїса
Третій гол ПСЖ викликав справжній захват у вболівальників. Цей м'яч став результатом блискавичної та разючої атаки, що розгорнулася на полі.
Швидка комбінація гравців ПСЖ на 24-й хвилині завершилася точним і потужним ударом Фабіана Руїса, який не залишив жодних шансів воротарю "Реала" Тібо Куртуа.
Цей гол став кульмінацією домінуючого першого тайму для ПСЖ, який продемонстрував свою готовність боротися за головний трофей турніру.
¡EL PSG ES UN AUTÉNTICO HURACÁN!— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 9, 2025
¡Bordando el FÚTBOL en una jugada espectacular! @FIFACWC Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/kfJY4muMIW
Цей гол став другим для Руїса у першому таймі - перше його взяття воріт Куртуа сталося вже на 6-й хвилині поєдинку.
¡FABIÁN RUIZ CONSIGUE MARCAR TRAS EL ERROR DE ASENCIO! @FIFACWC Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/OCudFERPfB— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 9, 2025
Окрім 29-річного іспанського півзахисника ворота "вершкових", яких багато хто вважав беззаперечними фаворитами цього протистояння, вразив Усман Дембеле - він забив на 9-й хвилині.
¡ESTO ES UNA AUTÉNTICA PESADILLA PARA EL REAL MADRID!— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 9, 2025
TREMENDO ERROR DE RÜDIGER QUE TERMINA CON DEMBÉLÉ CASTIGANDO SIN PIEDAD @FIFACWC Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/001veUEZfb
Раніше ми писали, що Ілля Забарний, якого наполегливо хоче придбати ПСЖ, потрапив у топ-10 найдорожчих центрбеків світу.
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