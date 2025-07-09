ua en ru
Чт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На цей гол ПСЖ у ворота "Реала" можна дивитися вічно: відео, яке всі обговорюють

Середа 09 липня 2025 23:59
UA EN RU
На цей гол ПСЖ у ворота "Реала" можна дивитися вічно: відео, яке всі обговорюють Гол ПСЖ у ворота "Реала" підірвав мережу (фото: facebook.com/PSG)
Автор: Дмитро Войналович

Перший тайм матчу ПСЖ - "Реал" у півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025 відзначився не тільки розгромним рахунком - 3:0 на користь парижан, а й неймовірною гольовою комбінацією французького клубу.

РБК-Україна пропонує подивитися на гол, який може потрапити в футбольні підручники.

Фантастичний гол Фабіана Руїса

Третій гол ПСЖ викликав справжній захват у вболівальників. Цей м'яч став результатом блискавичної та разючої атаки, що розгорнулася на полі.

Швидка комбінація гравців ПСЖ на 24-й хвилині завершилася точним і потужним ударом Фабіана Руїса, який не залишив жодних шансів воротарю "Реала" Тібо Куртуа.

Цей гол став кульмінацією домінуючого першого тайму для ПСЖ, який продемонстрував свою готовність боротися за головний трофей турніру.

Цей гол став другим для Руїса у першому таймі - перше його взяття воріт Куртуа сталося вже на 6-й хвилині поєдинку.

Окрім 29-річного іспанського півзахисника ворота "вершкових", яких багато хто вважав беззаперечними фаворитами цього протистояння, вразив Усман Дембеле - він забив на 9-й хвилині.

Раніше ми писали, що Ілля Забарний, якого наполегливо хоче придбати ПСЖ, потрапив у топ-10 найдорожчих центрбеків світу.

Також читайте, що український лідер "Жирони" Віктор Циганков близький до переходу в один з клубів АПЛ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реал ПСЖ Чемпіонат світу Футбол
Новини
Чим завершиться зустріч Зеленського з Келлогом в Італії: Подоляк дав прогноз
Чим завершиться зустріч Зеленського з Келлогом в Італії: Подоляк дав прогноз
Аналітика
Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос