"Псує обличчя міста": кияни вимагають від Кличка перебудувати Майдан Незалежності

Кияни закликають міську владу демонтувати скляні конструкції на головній площі столиці та відновити її автентичний вигляд. Йдеться про територію, яка була змінена під час будівництва підземного торгового комплексу на початку 2000-х.
Автор петиції Вадим Прокопенко наголошує, що нинішній вигляд площі біля Головпоштамту та вздовж Хрещатика перетворився на "площу збору різноманітних скульптур і арок", що псує обличчя міста.
Головна вимога - повернути Хрещатику вигляд, який він мав до реконструкції часів мера Олександра Омельченка.
"Повернути лице Києва, а саме те що колись прикрашало і було візитівкою Києва, і було зруйновано під торговий комплекс (оранжерея)... До цього була дійсно красива площа, котрою пишалися кияни", - йдеться у петиції.
Активісти просять мерію невідкладно вжити таких заходів:
Поки триває збір підписів. Для того, щоб петицію розглянув мер Віталій Кличко, вона має набрати 6000 голосів протягом 60 днів.
Днями у Києві зареєстрували петицію, аби на Майдані Незалежності створити Меморіал Героїв Небесної сотні та звести Стіну Пам'яті полеглих захисників. Автор звернення наголошує, що це дозволить гідно вшанувати борців за незалежність України та упорядкувати площу.
Також у столиці пропонують перейменувати станцію метро "Почайна" на "Бандерівську" - на честь провідника українського визвольного руху Степана Бандери. Зазначимо, що до 2018 року вона називалась "Петрівка", однак назву зімнили під час процесу декомунізації.