Общество Образование Деньги Изменения

"Портит лицо города": киевляне требуют от Кличко перестроить Майдан Независимости

Майдан Независимости претерпел значительные изменения в начале 2000-х (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Киевляне призывают городские власти демонтировать стеклянные конструкции на главной площади столицы и восстановить ее аутентичный вид. Речь идет о территории, которая была изменена во время строительства подземного торгового комплекса в начале 2000-х.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА.

Читайте также: Крещатик в Киеве ежедневно будут перекрывать: во сколько и какая причина

Главное:

  • Суть: Требование снести "стеклянные купола" и арки на Крещатике, вернув площади вид до строительства "Глобуса".
  • Статус: Петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета, продолжается сбор подписей.
  • Причина: Автор считает нынешний вид площади хаотичным и утратившим статус визитной карточки города.

Что предлагают изменить

Автор петиции Вадим Прокопенко отмечает, что нынешний вид площади возле Главпочтамта и вдоль Крещатика превратился в "площадь сбора различных скульптур и арок", что портит лицо города.

Главное требование - вернуть Крещатику вид, который он имел до реконструкции времен мэра Александра Омельченко.

"Вернуть лицо Киева, а именно то, что когда-то украшало и было визитной карточкой Киева, и было разрушено под торговый комплекс (оранжерея)... До этого была действительно красивая площадь, которой гордились киевляне", - говорится в петиции.

Требования к власти

Активисты просят мэрию немедленно принять следующие меры:

  • Разработать проектно-сметную документацию для восстановления площади.
  • Предусмотреть соответствующее финансирование в бюджете города.
  • Предоставить обновленной площади статус неприкосновенности, чтобы избежать дальнейших перестроек.

Пока продолжается сбор подписей. Для того, чтобы петицию рассмотрел мэр Виталий Кличко, она должна набрать 6000 голосов в течение 60 дней.

За первые 6 дней петиция собрала 280 подписей (скриншот)

Изменения Киева: актуальные петиции

На днях в Киеве зарегистрировали петицию, чтобы на Майдане Независимости создать Мемориал Героев Небесной сотни и возвести Стену Памяти павших защитников. Автор обращения отмечает, что это позволит достойно почтить борцов за независимость Украины и упорядочить площадь.

Также в столице предлагают переименовать станцию метро "Почайна" на "Бандеровскую" - в честь проводника украинского освободительного движения Степана Бандеры. Отметим, что до 2018 года она называлась "Петровка", однако название изменили во время процесса декоммунизации.

Киев Площадь Независимости Виталий Кличко