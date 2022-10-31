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У Псковській області РФ вибухом пошкоджено два вертольоти Ка-52, - РосЗМІ

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Москва, Понеділок 31 жовтня 2022 11:27
У Псковській області РФ вибухом пошкоджено два вертольоти Ка-52, - РосЗМІ Фото: два ударні вертольоти Ка-52 пошкоджені вибухом у Росії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Псковській області Росії на території військового аеродрому внаслідок вибуху пошкоджено два ударні вертольоти Ка-52.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.

Бойові машини знаходилися на території військової частини, розташованої неподалік російсько-латвійського кордону. Гелікоптери були тимчасово непридатні для експлуатації — вони перебували на ремонті.

Близько 22:00 30 жовтня військовослужбовці почули кілька вибухів, а потім побачили розкидані уламки двох вертольотів. Вибух був такої сили, що уламки фюзеляжу розкидало у радіусі 200 метрів. Про причини вибуху Ка-52 не повідомляється.

Раніше стало відомо, що українські військові сьогодні, 31 жовтня, збили російський ударний гелікоптер Ка-52 у небі Херсонської області.

Також ми писали, що у неділю, 30 жовтня, українські військові знищили російський ударний вертоліт у Харківській області. Його тип ще встановлюють. Крім того, 28 жовтня українським військовим вдалося збити ворожий гелікоптер Мі-8.

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