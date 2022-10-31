В Псковской области РФ взрывом повреждены два вертолета Ка-52, - РосСМИ
В Псковской области России на территории военного аэродрома в результате взрыва повреждены два ударных вертолета Ка-52.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza.
Боевые машины находились на территории воинской части, которая расположена недалеко от российско-латвийской границы. Вертолеты были временно непригодны для эксплуатации — они находились на ремонте.
Около 22:00 30 октября военнослужащие части услышали несколько взрывов, а затем увидели разбросанные обломки двух вертолетов. Взрыв был такой силы, что обломки фюзеляжа раскидало в радиусе 200 метров. О причинах взрыва Ка-52 не сообщается.
Ранее стало известно, что украинские военные сегодня, 31 октября, сбили российский ударный вертолет Ка-52 в небе Херсонской области.
Также мы писали, что в воскресенье, 30 октября, украинские военные уничтожили российский ударный вертолет в Харьковской области. Его тип еще устанавливают. Кроме того, 28 октября украинским военным удалось сбить вражеский вертолет Ми-8.
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