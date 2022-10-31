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ЗСУ збили ударний вертоліт Ка-52 у Херсонській області

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Київ, Понеділок 31 жовтня 2022 10:58
ЗСУ збили ударний вертоліт Ка-52 у Херсонській області Фото: ЗСУ збили ударний вертоліт Ка-52 у Херсонській області (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Українські військові сьогодні, 31 жовтня, збили російський ударний гелікоптер Ка-52 у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування "Південь".

Крім того, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 10 ракет над Миколаївською областю та ще дві над Одеським регіоном.

Раніше ми писали, що Росія сьогодні, 31 жовтня, випустила Україною вже понад півсотні ракет. Українські сили ППО збили 44 із них. Окупанти застосували літаки-ракетоносці стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160.

Також повідомлялося, що у неділю, 30 жовтня, українські військові знищили російський ударний вертоліт у Харківській області. Його тип ще встановлюють. Крім того, 28 жовтня українським військовим вдалося збити ворожий гелікоптер Мі-8.

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