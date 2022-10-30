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ЗСУ збили ударний гелікоптер росіян у Харківській області

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Неділя 30 жовтня 2022 18:15
ЗСУ збили ударний гелікоптер росіян у Харківській області Ілюстративне фото: ЗСУ збили ударний гелікоптер росіян у Харківській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 30 жовтня, українські військові знищили російський ударний гелікоптер у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За інформацією військових, ворожий ударний гелікоптер був збитий приблизно о 16:00 зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід". Його тип ще встановлюють.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Збройні сили України на півдні знищили російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Тунгуска" та "Панцир-С1".

Також ми писали, що 28 жовтня українським військовим вдалося збити ворожий гелікоптер Мі-8.

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