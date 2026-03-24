Психологічної межі немає. Що відбувається з курсом долара та чи є дефіцит валюти - пояснює НБУ

Фото: в НБУ пояснили, що відбувається з курсом долара у березні
Війна на Близькому Сході спровокувала коливання на валютному ринку України. Як наслідок - долар у березні бив рекорд за рекордом.
Чи вдалося стабілізувати курс валют, як НБУ корегує ринок та чи є загроза дефіциту валюти у коментарі РБК-Україна розповів заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський.
Головне:
Причини девальвації: Курс гривні послабився через геополітичний шок на Близькому Сході, що спричинив ріст цін на пальне та зміцнення долара у світі.
Стабілізація: Ситуація на ринку вже заспокоїлася, а курс долара в Україні скоригувався нижче позначки 44 грн.
Курсова політика: НБУ не встановлює межу у 45 грн чи будь-яку іншу - курс може як зростати, так і падати залежно від ринку. Але в НБУ декларують, що зберігатимуть стійкість валютного ринку.
Відсутність дефіциту: Готівкової валюти в касах банків навіть більше, ніж зазвичай. Попит банків на підкріплення кас від НБУ втричі нижчий за пропозицію.
Резерви та обмеження: Міжнародні резерви України складають майже 55 млрд доларів, що гарантує стабільність. Нові обмеження на ринку запроваджувати не планують.
Чому гривня слабшала у першій половині березня?
За словами представника НБУ, головним чинником став геополітичний шок через війну на Близькому Сході. Це спровокувало:
Зростання цін на енергоресурси, що збільшило попит на валюту з боку імпортерів пального.
Зміцнення долара США до більшості світових валют, зокрема до євро та гривні.
Зміну курсових очікувань через здорожчання нафти.
Лепушинський підкреслив, що останніми днями ситуація стабілізувалася, а курс долара скоригувався нижче позначки у 44 гривні за долар.
Чи очікує НБУ подальше послаблення курсу?
У Нацбанку наголошують, що не надають курсових прогнозів і не встановлюють конкретних психологічних меж (як-от 45 грн/дол).
Керована гнучкість: Курс може як послаблюватися, так і зміцнюватися залежно від ринкових чинників.
Пріоритет - помірна інфляція: Головна мета НБУ - утримати помірну інфляцію та привести її до цілі 5%.
Для цього потрібна стійкість валютного ринку: НБУ задекларував, що його незмінним завданням є її збереження. В Нацбанку готові оперативно реагувати. "За потреби будемо більш наочно демонструвати свою присутність на валютному ринку", – каже Лепушинський
Резерви: Обсяг міжнародних резервів (майже 55 млрд доларів) є достатнім для підтримання стійкості ринку.
Чи є ризики дефіциту готівкової валюти?
Попри ситуацію з інкасаторськими машинами "Ощадбанку" в Угорщині, дефіциту готівки в країні немає.
- Обсяг валюти в касах банків зараз на 100 млн доларів вищий за звичні залишки.
- НБУ шість разів оголошував операції з підкріплення кас, проте попит з боку банків був у рази нижчим за пропозицію (викуплено лише 203 млн доларів із запропонованих 600 млн).
Лепушинський підкреслив, що Національний банк не розглядає запровадження нових адміністративних обмежень на валютному ринку.
