Психологической черты нет. Что происходит с курсом доллара и есть ли дефицит валюты - объясняет НБУ

18:23 24.03.2026 Вт
3 мин
Какие причины девальвации гривны в марте и что с запасами наличных в банках
aimg Ростислав Шаправский
Фото: в НБУ объяснили, что происходит с курсом доллара в марте (Getty Images)

Война на Ближнем Востоке спровоцировала колебания на валютном рынке Украины. Как следствие - доллар в марте бил рекорд за рекордом.

Удалось ли стабилизировать курс валют, как НБУ корректирует рынок и есть ли угроза дефицита валюты в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель главы Нацбанка Владимир Лепушинский.

Читайте также: Доллар подскочил в цене: курс на 25 марта и есть ли в Украине дефицит валюты

Главное:

  • Причины девальвации: Курс гривны ослаб из-за геополитического шока на Ближнем Востоке, повлекшего рост цен на топливо и укрепление доллара в мире.
  • Стабилизация: Ситуация на рынке уже успокоилась, а курс доллара в Украине скорректировался ниже отметки 44 грн.
  • Курсовая политика: НБУ не устанавливает границу в 45 грн или любую другую - курс может как расти, так и падать в зависимости от рынка. Но в НБУ декларируют, что будут сохранять устойчивость валютного рынка.
  • Отсутствие дефицита: Наличной валюты в кассах банков даже больше, чем обычно. Спрос банков на подкрепление касс от НБУ втрое ниже предложения.
  • Резервы и ограничения: Международные резервы Украины составляют почти 55 млрд долларов, что гарантирует стабильность. Новые ограничения на рынке вводить не планируют.

Почему гривна ослабевала в первой половине марта?

По словам представителя НБУ, главным фактором стал геополитический шок из-за войны на Ближнем Востоке. Это спровоцировало:

  • Рост цен на энергоресурсы, что увеличило спрос на валюту со стороны импортеров топлива.
  • Укрепление доллара США к большинству мировых валют, в частности к евро и гривне.
  • Изменение курсовых ожиданий из-за подорожания нефти.

Лепушинский подчеркнул, что в последние дни ситуация стабилизировалась, а курс доллара скорректировался ниже отметки в 44 гривны за доллар.

Ожидает ли НБУ дальнейшее ослабление курса?

В Нацбанке отмечают, что не предоставляют курсовых прогнозов и не устанавливают конкретных психологических границ (например, 45 грн/долл).

  • Управляемая гибкость: Курс может как ослабляться, так и укрепляться в зависимости от рыночных факторов.
  • Приоритет - умеренная инфляция: Главная цель НБУ - удержать умеренную инфляцию и привести ее к цели 5%.
    Для этого нужна устойчивость валютного рынка: НБУ задекларировал, что его неизменной задачей является ее сохранность. В Нацбанке готовы оперативно реагировать. "При необходимости будем нагляднее демонстрировать свое присутствие на валютном рынке", - говорит Лепушинский.
  • Резервы: Объем международных резервов (почти 55 млрд долларов) является достаточным для поддержания устойчивости рынка.

Есть ли риски дефицита наличной валюты?

Несмотря на ситуацию с инкассаторскими машинами "Ощадбанка" в Венгрии, дефицита наличности в стране нет.

  • Объем валюты в кассах банков сейчас на 100 млн долларов выше привычных остатков.
  • НБУ шесть раз объявлял операции по подкреплению касс, однако спрос со стороны банков был в разы ниже предложения (выкуплено лишь 203 млн долларов из предложенных 600 млн).

Лепушинский подчеркнул, что Национальный банк не рассматривает введение новых административных ограничений на валютном рынке.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

