Психологічний та фізичний добробут: в НСЗУ розповіли, як потурбуватися про себе і близьких

"Турбота про себе, рідних та близьких - ваш обов’язок і свідомий вибір відновлюватися після стресу та безсонних ночей. Це ваш внесок у захист від можливих інфекцій, несвоєчасних загострень хронічних хвороб тощо", - нагадують у повідомленні.

Як зазначають в НСЗУ, турбота про здоров’я починається з вибору здорового способу життя, регулярного режиму сну, фізичної активності, а також вибору сімейного лікаря.

"Укладіть декларацію з сімейним лікарем та звертайтеся до нього чи до неї з питаннями про вакцинацію, скаргами на фізичний та психологічний стан", - рекомендують у повідомленні.

Зазначається, що коли лікар направляє на обстеження чи на консультацію до лікаря вузької спеціалізації, або виписує рецепт на ліки, призначення потрібно виконувати.

"Якщо за вашою скаргою на самопочуття криється захворювання, то воно не зникне само по собі лише від одного візиту в лікарню. Виділіть час, щоб пройти обстеження, або час, щоб переконати літніх батьків приділити увагу власному здоров’ю", - пояснюють в НСЗУ.