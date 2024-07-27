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Психологическое и физическое благополучие: в НСЗУ рассказали, как позаботиться о себе и близких

Фото: благополучие психологического и физического здоровья (иллюстративное фото freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

С целью поддержания организма в хорошем состоянии необходимо заботиться о собственном физическом и психическом здоровье. Для этого нужно выполнять целый ряд рекомендаций, которые помогут чувствовать себя лучше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

"Забота о себе, родных и близких - ваша обязанность и сознательный выбор восстанавливаться после стресса и бессонных ночей. Это ваш вклад в защиту от возможных инфекций, несвоевременных обострений хронических болезней и т.д.", - напоминают в сообщении.

Как отмечают в НСЗУ, забота о здоровье начинается с выбора здорового образа жизни, регулярного спящего режима, физической активности, а также выбора семейного врача.

"Заключите декларацию с семейным врачом и обращайтесь к нему или к ней с вопросами о вакцинации, жалобами на физическое и психологическое состояние", - рекомендуют в сообщении.

Отмечается, что когда врач направляет на обследование или консультацию к врачу узкой специализации, или выписывает рецепт на лекарства, назначение нужно выполнять.

"Если за вашей жалобой на самочувствие кроется заболевание, то оно не исчезнет само по себе только от одного визита в больницу. Выделите время, чтобы пройти обследование, или время, чтобы убедить пожилых родителей уделить внимание собственному здоровью", - объясняют в НСЗУ.

Физическое и психологическое благополучие

Напомним, накануне психолог объяснял, почему не стоит пренебрегать отпуском и к чему приводит его отсутствие.

Следует заметить, что по разным исследованиям, до 60% офисных работников могут испытывать симптомы выгорания на определенном этапе своей карьеры. Мы писали, почему возникает профессиональное выгорание и как его предотвратить.

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